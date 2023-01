El Dia Mundial Contra el Càncer es commemorarà a Reus amb un programa ple d'activitats

La jornada tindrà lloc a l'espai de La Llotja de Reus, començarà a les 9:30 h de matí i finalitzarà a les 13 h amb un vermut solidari a la plaça de Prim

Sota el lema «Plantem-li Cara», La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre commemora el dia 4 de febrer el Dia Mundial Contra el Càncer a Reus, amb una jornada plena d'activitats que combinarà la part de sensibilització amb la part festiva.

La jornada tindrà lloc a l'espai de La Llotja de Reus, començarà a les 9:30 h de matí i finalitzarà a les 13 h amb un vermut solidari a la plaça de Prim. Durant tot el matí, la ciutadania tindrà l'oportunitat d'escoltar petites conferències a càrrec de professionals del sector, però també prendrà protagonisme les intervencions de testimonis supervivents de càncer que participaran en una taula rodona per parlar de l'experiència en primera persona.



Tot això es combinarà amb una actuació musical de Joan Masdéu, una actuació d'humor a càrrec de Pep Ayala i lectures de textos per part de diverses entitats culturals de Reus. Durant l'esdeveniment es presentarà també el nou delegat de la Lliga a Reus.

«Commemorem el dia mundial el 4 de febrer, però s'hi treballa els 364 dies restants de l'any», destaca Agustina Sirgo, presidenta la Lliga Contra el Càncer. També ha volgut remarcar la gran tasca que realitzen totes les persones voluntàries de la Lliga de totes les delegacions que conformen l'entitat, ja que «són un pilar fonamental i gràcies a les quals la xarxa cada cop es fa més gran».

Òscar Subirats, regidor de Salut Pública i Ciutadania de l'Ajuntament de Reus ha destacat la voluntat de l'Ajuntament de fer costat a la Lliga durant tot el camí, agraint l'oportunitat de tenir «una entitat tan potent al territori que abraça i dona la mà als pacients i familiars que passen per aquest moment tan delicat».

Per la seva part, el secretari general de la Cambra, Josep Baiges, en representació del president Jordi Just, ha mostrat la seva satisfacció perquè la Lliga hagi triat la Llotja per aquest acte i, alhora, ha ofert la mateixa Cambra com a seu de la Lliga per les seves activitats. «Tenim aquesta voluntat d'obrir-nos generosament a moltes realitats ciutadanes que puguin i vulgui fer ús de les instal·lacions. I d'aquí l'oferiment que traslladem a la Lliga de convertir també la Cambra en casa seva».

La Lliga, 30 anys al costat de les persones

La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre és una entitat que es va crear just fa trenta anys. Des d'aleshores la seva implicació en ajuda oncològica a la demarcació ha estat imprescindible per a moltes persones. Els projectes han servit per poder finançar la recerca per lluitar contra la malaltia i també per crear programes d'ajuda i d'activitat física.

Els Grups d'Ajuda Mútua, el voluntariat als centres hospitalaris per fer suport a persones que estan passant per un procés de tractament, les activitats per a promocionar la salut i d'altres activitats són un pilar fonamental de l'entitat.



A més, també ofereixen suport emocional a través de professionals i ajudes econòmiques a qui ho necessita per poder continuar endavant mentre el pacient està sotmès a tractaments oncològics, els quals, de vegades són de llarga durada i poden incapacitar a les persones afectades.



Des de la Lliga també donen suport a la formació de professionals i a la divulgació a través de conferències i actes dirigits a tota la població, així com la sensibilització a l'administració i a les institucions polítiques amb relació a l'atenció oncologica a la demarcació de Tarragona.