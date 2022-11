Reus commemorarà el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA amb diversos actes

El dia 1 de desembre alumnes de secundària participaran en una proposta i col·lectiva per visibilitzar la malaltia

Actualitzada 29/11/2022 a les 13:07

El proper 1 de desembre se celebrarà el Dia Mundial de la SIDA i ha Reus s'ha preparat diversos actes per commemorar el dia. La regidoria de Salut i Ciutadania, enguany ha presentat un programa que culminarà amb una proposta artística i col·lectiva, amb el lema Fem-ho Vihsible!, a la plaça del Prim i amb la implicació dels alumnes de diferents instituts de la ciutat.La commemoració començarà els dies 29 i 30 de novembre amb una actuació teatral a l'Orfeó Reusenc. Anirà a càrrec de la companyia Teatracció i presenta l'obra Que si Vidha, amb sessions a les 9:00 h, a les 11:00 h i a les 13:00 h. Hi assistiran els alumnes de 3r d'ESO dels instituts Gabriel Ferrater, ARCE, Roseta Mauri, Escola Sant Josep, Salvador Vilaseca, Domènech i Montaner i IFE, Gaudí, Escola d'Oficis i Pi del Burgar.L'acte central serà el dia 1 de desembre, a partir de les 11:30 h, a la plaça del Prim. Diferents instituts de secundària i també un dels Casals de la Gent Gran, les Dones del casal del Dte V i l'Associació F. Tosquelles, mostren l'art de forma lliure, amb una lletra i una paraula associada, per visibilitzar que encara hi ha contagis de VIH, i també que les infeccions per transmissió sexual van en augment. En aquest cas, hi participen alumnes de 4rt d'ESO dels instituts ARCE, Roseta Mauri, Domènech i Montaner i IFE, Escola Francesa, Salvador Vilaseca, Gaudí, Mare Molas, Baix Camp i Josep Tapiró.El regidor de Salut i Ciutadania, Òscar Subirats, rebrà als estudiants a la plaça del Prim, que aniran exposant la seva lletra i paraula associada en un lloc visible a la mateixa plaça. La festa s'allargarà fins a al voltant de les 14:00 h.A la tarda, a partir de les 19:00 h, es farà una encesa de llums de color vermell a les fonts de Reus i també a la façana del Gaudí Centre.