Prop de 400 agents de viatges visiten Reus per conèixer la ciutat

Actualitzada 29/11/2022 a les 14:02

Un total de 378 periodistes especialitzats en touroperació han conegut Reus durant aquest 2022. Reus Promoció ha organitzat un total de 8 viatges de premsa i 29 viatges de familiarització per a turoperadors i agents de viatges de 10 països perquè coneguin els principals atractius turístics de la ciutat. D'aquests 378 professionals, 339 eren representants d'agències de viatge, touroperadors i webs de tiqueting. La majoria de visites s'han vehiculat d'acord amb el Patronat de Turisme de la Costa Daurada, l'Agència Catalana de Turisme i la Taula de Creuers del Port de Tarragona.Per a Montserrat Caelles, regidora de Promoció de Ciutat «Precisament, aquests darrers mesos el fruit de les visites d'aquests prop de 400 professionals del periodisme especialitzat i dels agents de viatges s'està evidenciant als nostres carrers i places amb l'augment dels visitants a Reus. És evident que la promoció de ciutat feta pels nostres serveis està en el bon camí»Els agents participants en aquestes visites han descobert principalment el Gaudí Centre, la Ruta del Modernisme, l'Estació Enològica, el Vermut de Reus i l'oferta de shopping, gastronomia i restauració de Reus.Quant als viatges de familiarització per a touroperadors i prescriptors turístics, al llarg del 2022 s'han realitzat 29 visites a la ciutat: 4 per a touroperadors britànics, 2 per a alemanys, 14 per a guies i agències catalans i espanyols, 2 per a agències de França, 3 per agents britànics i finalment 4 per agents irlandesos. En total, van participar en aquestes accions 339 professionals d'oficines de turisme, guies turístics, agents de viatges i turoperació.