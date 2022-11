La URV crea una plataforma digital amb eines gratuïtes per a professionals del sector cultural

El projecte Inpact pretén ajudar a artistes i treballadors culturals a adaptar-se als nous temps

Actualitzada 29/11/2022 a les 08:18

El grup de recerca en comunicació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Asterisc, conjuntament amb sis organitzacions europees, han presentat una plataforma digital que incorpora set eines gratuïtes per a professionals que treballen en el sector cultural. Sota el nom de Inpact (Innovative Partnership for Artistic and Cultural Transition), la pàgina web incorpora des d'una guia per utilitzar les xarxes socials de manera efectiva i creativa fins a jocs per estimular la discussió sobre la governança en el sector. La iniciativa s'ha dut a terme a Espanya, França, Itàlia, Grècia, Hongria i Lituània i ha estat finançada pel programa Erasmus+.El projecte va començar a principis del 2021 i, des de llavors, s'han organitzat diferents activitats per crear eines útils per al sector cultural en quatre transicions globals: la digital, l'ecològica, la democràtica i la socioeconòmica. «La idea va ser crear i posar a disposició unes eines pràctiques i originals perquè artistes i treballadors culturals puguin adaptar-se als nous temps», explica la investigadora del Departament d'Estudis de Comunicació de la URV i coordinadora del projecte a Catalunya, Cilia Willem, qui remarca que «els resultats han estat millors del que esperàvem».El llançament de la plataforma va tenir lloc el dissabte 26 de novembre al Centre d'Art Cal Massó, de Reus, en un acte on hi ha van assistir una trentena de persones.