El 64% de les empreses de la segona Incubadora TIC ha sortit al mercat

La segona edició va acabar ahir amb una 'Demo Day' on les 'startups' van presentar els projectes que busquen finançament

Actualitzada 29/11/2022 a les 07:16

La segona edició de la Incubadora TIC, el programa per a fomentar la creació d'startups, va acabar ahir deixant 13 empreses en marxa. Onze d'aquestes estan buscant finançament i dues que es troben redefinint el seu projecte. Per ara, un 64% de les 11 startups d'aquesta edició que busquen inversions compten amb productes o serveis al mercat, mentre que el 36% restant es troba en la fase prèvia. Cal destacar que les empreses sorgides amb la mentoria han creat un total de 30 llocs de treball, dels 57 que integren el personal. En aquest sentit, hi ha diferències entre la contractació en funció del projecte, ja que algunes han doblat plantilla, mentre altres s'han mantingut amb l'equip inicial.Per a cloure la segona edició, ahir es va celebrar una Demo Day, on les 11 empreses sorgides de la segona edició i tres de la primera van presentar els seus projectes davant de potencials inversors, com Sabadell BStartup, la Fundació URV, el Clúster TIC o PIMEC Baix Camp, entre d'altres.Les startups participants en aquesta segona edició han valorat amb un 8,9 de nota mitjana el programa i les mentories que han rebut durant els últims sis mesos, on destaca el networking que es genera al voltant de Redessa.La regidora d'Empresa i Habitatge i consellera delegada de Redessa, Teresa Pallarès, va anunciar ahir que «vista l'experiència positiva d'aquestes dues primeres edicions, hi haurà una tercera el 2023, amb la novetat que serà anual i tindrà dues convocatòries». D'aquesta manera, les empreses es podran presentar el pròxim mes de gener, amb un primer programa que finalitzarà al juny, o bé podran fer-ho al juliol, que durarà fins al desembre. A més, durant tot l'any les startups interessades a participar podran acollir-se a la convocatòria híbrida amb un bootcamp formatiu exclusivament en línia.Pallarès també va destacar que la pròxima edició tindrà «una vertical dedicada a les tecnologies alimentàries, ja que aquest àmbit ha experimentat un creixement de les inversions a Espanya d'un 220%. Sobretot pel que fa a la distribució, la proteïna alternativa i la digitalització de l'agricultura». Per a la regidora, d'aquesta manera «continuem apostant per un sector que es consolida com a motor de dos sectors estratègics al nostre territori com són l'alimentari i el tecnològic».La incubadora TIC està destinada a acompanyar projectes emprenedors amb solucions tecnològiques per a sectors estratègics amb potencial de creixement. La finalitat és oferir un programa d'acompanyament a través de consultors experts en el creixement d'empreses que ajudaran a validar el projecte i fer-lo créixer de forma escalable.