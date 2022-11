El Centre de Lectura i la URV rebran els Premis d'Honor de la Cambra de Reus

Els reusencs Josep Anton Argilaga i Andreu Rodríguez són els altres dos seleccionats per uns guardons honorífics centrats en la innovació

Actualitzada 28/11/2022 a les 21:39

La Cambra de Comerç de Reus organitza, un any més, l'entrega dels Premis Cambra. Enguany pretenen reconèixer, sobretot, les empreses i entitats que han destacat per la seva innovació i digitalització.D'entre els 29 guardonats, el Centre de Lectura, la Universitat Rovira i Virgili (URV), Andreu Rodríguez Valveny i Josep Anton Aliagas rebran els Premis d'Honor. També dins dels premis s'hi troben els de periodisme, que en aquesta ocasió realcen quatre treballs relacionats amb la innovació.Els altres 21 premis tenen la voluntat de destacar el teixit d'empreses del territori de la Cambra, com són el Baix Camp, la Conca del Barberà, el Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Entre les empreses que rebran el premi de la Cambra hi ha les reusenques Ramon Bergadà Mecanització d'Oficines, Biosfer Teslab, Quercus Tecnologies i el Club Tennis Monterols.L'entrega de premis se celebrarà demà, a les 19 h., al Teatre Fortuny. La gala, igual que a la del 2021, tornarà a prendre un vessant solidari amb la recaptació d'ingressos per al projecte Rehabilitem l'Estel, una iniciativa de Llars Socials Reus per a rehabilitar cinc habitatges sostenibles al carrer de l'Estel.