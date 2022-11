Reus treu a licitació les obres de les estacions de la bicicleta compartida

Aquest lot es va licitar a l'estiu i va quedar desert per la crisi de subministrament de materials

Actualitzada 28/11/2022 a les 14:15

L'Ajuntament de Reus, a través de l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, ha publicat la licitació del darrer lot del contracte per a la implantació d'un sistema públic de bicicleta compartida a la ciutat de Reus. Concretament, el que fa referència a l'obra civil per a la instal·lació d'estacions i ancoratges (les bases d'aparcament) per a les bicicletes.El contracte surt amb un pressupost de licitació de 737.966,66 euros. El termini total de l'execució de les obres és de 7 mesos, dividit en dues fases. La primera fase contempla l'obra civil corresponent a 14 estacions, mentre que la segona correspon a 7 estacions més.Aquest lot es va licitar a l'estiu i va quedar desert per la crisi de subministrament de materials. Ara el plec s'ha refet però manté les característiques del projecte intactes i escurça els terminis d'execució.Aquest contracte està emmarcat dins del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».