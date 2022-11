Redessa invertirà mig milió d'euros en l'eficiència energètica d'edificis a Reus

Gran part del pla d'inversions se centrarà a fer més sostenibles els habitatges protegits i els centres d'empreses

Actualitzada 27/11/2022 a les 20:38

L'empresa municipal Reus Desenvolupament Econòmic SA (REDESSA) destinarà més de mig milió d'euros del pressupost del 2023 en actuacions per a millorar l'eficiència energètica dels seus edificis, com Mas Bertran I o els centres d'empreses. Per a la regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge i consellera delegada de Redessa, Teresa Pallarès, el pla d'inversions de l'empresa municipal pel 2023 «és el més ambiciós dels últims anys i fa una clara aposta cap a la sostenibilitat i la millora energètica dels seus edificis».

Pel que fa a la divisió d'Habitatge, s'hi destinarà un total de 217.889 euros, 210.000 dels quals aniran al condicionament de la façana i el canvi de finestres de Mas Bertran I, l'edifici amb 30 habitatges protegits i ubicat al carrer Pintor Fuster. Ara bé, el pla d'inversions de l'empresa municipal, que actualment està en exposició pública a la seu electrònica de l'Ajuntament, indica que 84.000 euros seran finançats amb fons europeus Next Generation, i els 126.000 euros restants, dels recursos propis. El pla d'inversions també marca que es destinaran 1.725 euros en les llums led del pàrquing del mateix edifici i 3.864 en les de l'aparcament de l'habitatge HPO de la Patacada, així com 2.300 euros més en les llums de les plantes d'Habitatge.

Tot i que les inversions de Redessa en la seva divisió d'Habitatge se centren, sobretot, en l'edifici de Mas Bertran, Pallarès destaca que «les actuacions en els centres d'empreses afecten els tres edificis de l'empresa: Cepid, Tecno i Viver, amb la instal·lació de plaques solars i apostant per a la il·luminació de baix consum, entre d'altres». El total de la inversió en aquests centres per al 2023 serà de 297.610 euros. Al Centre de Negocis s'hi col·locaran plaques solars amb un pressupost total de 410.000 euros, que es pagaran en tres anys i amb una subvenció ICAEN del 25%. Per tant, aquest 2023, Redessa farà una primera inversió de 137.000 euros. També es destinaran 90.000 euros en un sistema de control del consum del clima en els edificis Cepid i Tecno i 70.610, en les llums led de tots els centres.

«Volem que els nostres centres d'empreses també siguin model d'eficiència, sostenibilitat i respecte al medi ambient. En el context econòmic i mediambiental actual, qualsevol acció és important i aquestes actuacions inicien un procés a través del qual volem implicar a les empreses instal·lades a REDESSA», assegura Pallarès.

Ara bé, la partida pressupostària més elevada del pla d'inversions és d'1.105.113 euros, que es destinaran al condicionament de l'edifici Bioempreses, ubicat al costat de l'Hospital Universitari Sant Joan. En els pròxims dies, l'empresa municipal detallarà quines actuacions s'hi duran a terme.