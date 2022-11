Les obres de la rotonda de Mas Carpa de Reus avancen a «molt bon ritme»

Els veïns estan satisfets amb els avenços de les actuacions a l'accés a la urbanització

Actualitzada 27/11/2022 a les 20:47

L'associació de veïns (AV) de la urbanització Mas Carpa assegura estar satisfeta amb el bon ritme amb què avancen les obres per a dur a terme una rotonda d'accés des de l'avinguda de Tarragona, connectada a través del carrer d'Estanislau Mateu i Valls, un projecte que feia anys que reclamaven. Les obres van començar el mes de setembre i tenen un termini de cinc mesos que, segons la presidenta de l'AV, Anabel Cuevas, «sembla que es complirà perfectament».

Marina Berasategui, regidora d'Urbanisme, ja va avançar fa uns mesos a Diari Més que el consistori tenia la intenció de no fer grans talls a la circulació de l'avinguda durant les actuacions, mantenint un carril per sentit que garanteixi el pas durant les obres. Segons Cuevas, així està sent: «No hi ha talls importants i, a la vegada, sempre hi ha alternatives per a poder sortir i entrar de la urbanització».

Que les obres avancin «a bon ritme i molt ben fetes» és quelcom que l'AV reconeix, ja que es tracta d'una reivindicació que tenien els veïns des de feia anys, donat que, amb les actuacions que s'estan realitzant, es reduirà el límit de la velocitat dels vehicles i, per tant, disminuirà la perillositat que hi havia a l'accedir a la urbanització.

A més, en el punt de connexió entre la rotonda i el carrer Estanislau Mateu i Valls s'està disposant un carril d'incorporació i un de sortida de la rotonda, separats per una illeta distribuïdora. En el costat nord de l'avinguda Tarragona, i en ambdós costats del carrer Estanislau Mateu i Valls, s'executarà una vorera de dos metres d'amplada a diferent nivell. Finalment, els espais que quedaran fora d'aquesta, on ara hi ha els carrils d'acceleració i desacceleració, es convertiran en zones verdes.

L'objectiu del projecte és millorar l'organització actual de mobilitat, ja que actualment s'obliga els vianants a travessar el pont, que no està habilitat, per accedir a la urbanització.