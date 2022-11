Les Artistes Locals estrenen «La Roser» aquest dissabte al Teatre Bartrina de Reus

Es tracta d'una obra de teatre on la veu narrativa pertany al personatge de la Roser, interpretada per 3 actrius simultàniament

Actualitzada 28/11/2022 a les 16:55

Aquest matí s'ha presentat en roda de premsa l'espectacle «La Roser», una coproducció del Bartrina Territori Creatiu i Les Artistes Locals que compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Fundació Privada Reddis, i que s'estrenarà al Teatre Bartrina aquest pròxim dissabte dia 3 de desembre.Una obra de teatre on la veu narrativa pertany al personatge de la Roser, interpretada per 3 actrius simultàniament. Una aposta estètica on la il·lustració, la música i l'espai sonor, dialoguen amb l'escena acompanyant l'emoció a cada moment.

Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha explicat que el projecte neix a partir del Bartrina Territori Creatiu, «una iniciativa que ha nascut amb la voluntat de proporcionar un espai per a la creació artística dins de les arts en viu. Qui pren el protagonisme són les persones que en formen part. El Bartrina Territori Creatiu és la voluntat de crear, experimentar i, fins i tot, formar-se dins de les arts en viu, dins de totes i cadascuna de les disciplines existents».

La Roser

La Roser és una reusenca que neix l'any 1835. Parla de com ella i la seva família viuen els esdeveniments d'una època (La guerra del francès, les guerres carlines, la primera Constitució espanyola…), primer des de darrere de l'aparador de la botiga familiar i més tard, com a mare i treballadora de La Fabril Algodonera.

Ens parla de qui som i d'on venim, i ho fa des de la seva mirada neta i plena d'amor per la vida. Una mirada, al mateix temps, que no amaga la posició social que ocupa, en aquell moment, la classe treballadora ni amaga tampoc la seva condició de dona, amb tots els condicionaments i les desigualtats davant els homes en ple s. XIX.



Una dona treballadora, anònima i inconformista que vol anar més enllà. Ella vol aprendre a llegir i escriure, sent conscient dels entrebancs per a poder complir amb el seu objectiu. Agafant la mà de La Roser els espectadors viatjaran a través de la història de principis del segle XIX i seran testimonis del creixement i expansió de la ciutat de Reus.



Tal i com comenten Les Artistes Locals: «Ens agradaria que La Roser fos una cita obligatòria cada any perquè tothom pugui conèixer-la, i també ens agradaria que La Roser viatgés per tot Catalunya, perquè no només és una història de Reus, sinó de tot Catalunya. I a cada poble que anem, tothom se sentirà molt identificat amb ella, perquè vam viure el mateix procés històric».

La companyia també destaca que «La Roser» és un espectacle que marca un punt d'inflexió en els gairebé vint anys de trajectòria de la companyia i ho fan acompanyades d'un «equip de somni», tal com diuen les components: «Comptem amb companys i companyes que coneixem des de fa més de vint anys i amb qui, per fi, hem tingut el plaer i el privilegi de treballar. Un equip km 0 unit pel seu amor per l'Art i les ganes d'explicar aquesta història».

Addicionalment, al programa de mà es podrà trobar un codi QR que enllaçarà a una cronologia històrica perquè tothom pugui fer-se un mapa mental. També, cal destacar que "La Roser" és un projecte educatiu, adreçat a instituts de secundària per estudiar la història a través de les arts. «La Roser» es podrà veure aquest dissabte dia 3 de desembre a les 20h al Teatre Bartrina de Reus.

El preu de les entrades és de 12€, 9€ i 6€ i es poden adquirir a través de la web del teatre Bartrina (https://www.teatrebartrina.cat/la-roser) i a la taquilla del teatre de dimarts a divendres de 18h a 20h o una hora abans de començar l'espectacle.