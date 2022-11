La Fira Centre Comercial de Reus programa diverses activitats per als més petits per Nadal

Hi haurà tallers variats i el Pare Noel i el Patge Reial s'establiran al centre per recollir les cartes dels nens i nenes

Actualitzada 28/11/2022 a les 11:49

La Fira Centre Comercial de Reus ha iniciat ja la seva campanya nadalenca amb la tradicional encesa de llums, que com sempre ha coincidit amb l'enllumenat dels carrers de la ciutat. El centre ha programat per aquestes festes tota una sèrie d'activitats dirigides als més petits de la casa.El Pare Noel estarà a la Fira, a la segona planta, del 3 al 24 de desembre, recollint les cartes i fent-se una foto amb les nens que ho vulguin.Mentre que el 27 de desembre, i fins al 4 de gener, serà el torn del Patge Reial dels Reis d'Orient que estarà al centre comercial rebent les cartes que els nens i nenes hauran escrit a ses majestats.A més a més, a la planta baixa del centre comercial s'instal·larà la Caseta Dolça, on esl més petits podran gaudir de diverses activitats com tallers de reposteria, de creació guarniments per a l'arbre de Nadal o per escriure la carta al Pare Noel. Aquestes es faran diversos dies de 17h a 20h.Una altra activitat prevista dins de la campanya nadalenca de la Fira Centre Comercial serà una recollida solidària de joguines en col·laboració de Creu Roja per aconseguir que cap nen o nena es quedin sense una joguina aquestes festes.D'altra banda, el 17 de desembre al matí, de les 11h a 13h, la secció de dansa de l'escola Pare Manyanet de Reus farà un festival per donar-se conèixer i animar aquestes festes.El 2022 es tancarà a Reus amb la catorzena edició de la tradicional cursa de Sant Silvestre, que tindrà el seu punt de sortida i arribada a la Fira Centre Comercial. Serà el 31 de desembre a la tarda i, com en ocasions anteriors, hi haurà un estand els dies previs on els interessats podran fer les seves inscripcions i rebre els dorsals.