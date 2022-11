L'Ajuntament convoca una audiència pública sobre Reus Horitzó 32 oberta a la ciutadania

La cita serà demà dimarts al saló de plens del palau municipal, a les 19 hores

L'Ajuntament de Reus convoca a la ciutadania de Reus en una Audiència Pública que se celebrarà dimarts, 30 de novembre, per presentar el Pla Estratègic Reus Horitzó 32. La cita serà al saló de plens del palau municipal a les 19:00h. El document és el resultat del debat públic obert amb la ciutadania per definir de manera compartida com ha de ser Reus a 10 anys vista.L'acte, obert a tothom, també es retransmetrà per internet a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i al web reus.cat/endirecte L'estratègia Reus Horitzó 32 s'ha organitzat en quatre eixos: ciutat d'oportunitats; ciutat amb qualitat de vida; ciutat amb talent i ciutat per gaudir; dels que se'n deriven 14 escenaris o propòsits a assolir a 10 anys vista, i 38 línies estratègiques. El document també defineix 10 projectes motor o transversals que donen resposta a més d'una línia estratègica. Aquests projecte són: xarxa de cures; xarxa de promoció d'hàbits saludables i benestar físic emocional; foment de la creació cultura i artística; ciutat en 5 minuts; dades, planificació i avaluació estratègica; Reus Urban Lab; transformació digital; xarxa Ciutadana; atracció de talents i administració amigable.