El PSC va celebrar ahir al vespre un diàleg entre el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i la candidata a l'alcaldia de Reus, Sandra Guaita, perquè els presents poguessin conèixer millor l'alcaldable i el seu projecte que «és un projecte que vol involucrar tota la ciutadania per transformar Reus», en paraules de Guaita.



El Castell del Cambrer es va omplir per escoltar atentament la conversa entre Illa i Guaita, un diàleg que va tractar diversos àmbits, tots enfocats en diagnosticar l'estat actual de la ciutat i les propostes socialistes per «transformar, reactivar i impulsar Reus». Guaita va voler destacar que «abans érem capital comercial, cultural, tecnològica, sanitària, i ara hem de treballar per recuperar-ho».En una de les preguntes, l'alcaldable va explicar per què va entrar en política: «Des d'un primer moment vaig entrar en política perquè volia transformar la ciutat, fer-la avançar i, sobretot, fer que els reusencs i les reusenques visquin millor». En aquesta línia, tant Illa com Guaita van recordar que en els Pressupostos Generals de l'Estat s'han aconseguit partides molt importants per la ciutat i la ciutadania. «Ens hem mogut molt, hem treballat fort per aconseguir partides importants per la ciutat, independentment de qui governa», va remarcar Illa.

La candidata a l'alcaldia de Reus també va parlar de l'actual mandat on ha admès que «la ciutadania va considerar que nosaltres havíem d'estar a l'oposició, i des d'aquí hem estat fent una feina molt important per treballar per tota la ciutadania, aportant les seves propostes i demandes en els plenaris perquè siguin executades», i va afegir que «la nostra política es basa en escoltar la ciutadania i això ho tindrem sempre present». En aquesta línia, va recordar que «quan governava el PSC a la ciutat, es feien projectes col·laborats entre ciutadania i ajuntament i això feia que Reus fos capital de molts àmbits».



Seguint el fil, Illa va refermar que «els ajuntaments han de ser facilitadors i estar al costat de la ciutadania, mai ser un obstacle». Ell mateix va introduir un dels altres temes importants a tractar, el de la seguretat, del qual ha assenyalat que «hem de fer un toc d'atenció, hem de garantir a la ciutadania uns carrers, places i parcs segurs». Per la seva banda, Guaita va afegir que «per aconseguir-ho, no només cal disposar de més agents policials, també cal tenir més agents cívics i, sobretot, millorar la il·luminació i fomentar l'ocupació de locals comercials perquè donin vida a la via pública».



L'habitatge també va tenir un paper rellevant i Guaita va etzibar que «nosaltres vam deixar un parc d'habitatge de protecció oficial considerable, i en aquests gairebé 12 anys no se n'ha creat ni un de nou». Coincidint l'acte en el 25 de novembre, dia internacional per l'eradicació de la violència de gènere, Guaita va destacar que «la ciutat necessita un canvi socialista i feminista per transformar la ciutat. Reus mereix una alcaldessa, no pot ser que arribem al 2023 i encara no n'hàgim tingut cap».