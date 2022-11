Reus i Tarragona commemoren el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones

La CUP de Reus no ha assistit a l'acte institucional de 25N pel «menyspreu» del govern municipal als actes reivindicatius

Actualitzada 25/11/2022 a les 14:06

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, han presidit aquest divendres, 25 de novembre, l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Durant l'acte s'han llegit dos manifests, la declaració institucional i el manifest específic del món de l'Esport, a càrrec de Joanna Hernandez Semacaritt, jugadora del Reus Rugbi Club. Un concert del pianista Albert Galcerà i Oliver, director musical de l'Orfeó Reusenc, ha tancat l'acte.La declaració institucional d'enguany ha destacat que de totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més prevalents, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Per fer-hi front, posa el consentiment al centre i l'erradicació de tota forma de violència institucional. Per això, les institucions del país refermen el compromís de garantir tots els drets que es veuen vulnerats amb les violències sexuals: seguretat, integritat física i psicològica, salut, educació o participació social i política.Enguany també s'ha llegit el Manifest del món de l'Esport per a l'eliminació de la violència envers les dones, que denuncia totes les formes de violència masclista, de manera especial la sexual, i reivindica «un Esport Segur, amb respecte, dignitat, igualtat, llibertat i joc net».Els membres de la CUP Reus no han assitit a l'acte i han denunciat a través d'un comunicat, el consistori s'ha negat a cedir a la Plataforma del 25N del Camp de Tarragona un escenari a la plaça del Mercadal al·legant que es prioritzava l'encesa de llums. El grup anticapitalista considera que no s'hauria de permetre que la campanya de Nadal eclipsés la manifestació feminista.A Tarragona, després de la benvinguda a càrrec de la consellera de Feminismes i LGTBIQ+, Cinta Pastó, han llegit el manifest les regidores Elisa Vedrina (PP), Eva Miguel (CUP), Àngels Pérez (ECP), Elvira Vidal (JuntsxTGN), Lorena de la Fuente (Ciutadans), Sandra Ramos (PSC) i Cinta Pastó (ERC). L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, s'ha encarregat de cloure l'acte.