New Yorker s'instal·larà a la Fira Centre Comercial

La cadena de moda internacional ocuparà una superfície de 1.400 m2 a la planta carrer

Actualitzada 25/11/2022 a les 13:48

La Fira Centre Comercial de Reus s'ampliarà ben aviat amb la propera obertura d'una botiga de New Yorker, la cadena de moda internacional que ocuparà una superfície de 1.400 m2 on oferirà als clients les millors ofertes en roba, calçat i complements d'home i dona.New Yorker es va fundar el 1971 a Alemanya i el seu estil està centrat en una moda urbana i juvenil que segueix les darreres tendències, amb dissenys frescos i molt versàtils, amb materials de molta qualitat que destaquen per la seva comoditat, estil i personalitat.A les seves botigues es pot gaudir d'una gran varietat de peces de diferents col·leccions incloses en un catàleg amb preus especials i descomptes en molts dels seus productes.La botiga que New Yorker obrirà a, La Fira Centre Comercial gestionat per SILICIUS, la SOCIMI del Grup Mazabi especialitzada en la compra i Gestió d'Actius, s'ubicarà a la planta Carrer i se sumarà als més de mil establiments que la cadena de moda té repartits en 47 països i on hi treballen més de 21.000 empleats.