La vacunació massiva va reduir un 20% la mortalitat al Sant Joan

És una investigació de la URV-IISPV-HUSJR

Actualitzada 25/11/2022 a les 07:39

Un grup investigador de la URVIISPV- HUSJR ha comparat les característiques dels primers 200 pacients amb covid de cada onada, ingressats a l'Hospital Sant Joan de Reus, per entendre l'evolució de la malaltia. Els resultats mostren un impacte menor del virus a mesura que se succeïen les onades i l'avenç de la vacunació massiva.Aquests mostren que entre la primera i la darrera onada, la mortalitat va caure d'un 22,5% a un 2%, i el percentatge de pacients que havien de ser ingressats a l'UCI va reduir-se vuit punts, passant d'un 10% a un 2%. També es va registrar una disminució en la mitjana d'edat dels pacients ingressats al llarg de la pandèmia i una reducció significativa dels ingressos. A més, la durada mitjana de les hospitalitzacions va escurçar-se i, tal com apunten les xifres d'ingressos a l'UCI, el nombre de pacients que manifestaven una reacció aguda al virus va disminuir a mesura que se succeïen les onades.Gràcies a les dades analitzades, els investigadors del grup de recerca han publicat vuit articles sobre diversos aspectes del virus i permetran validar marcadors per detectar altres malalties infeccioses.