El Taller Baix Camp té un nou projecte de realitat virtuals als seus centres

Les ulleres creen una experiència immersiva

Actualitzada 24/11/2022 a les 19:56

El Taller Baix Camp va presentar ahir un projecte de realitat virtual adreçada a les persones amb discapacitat intel·lectual usuàries dels seus tres centres ocupacionals.Amb aquesta innovadora proposta, que compta amb la col·laboració de la Fundació Privada Reddis i Indústries Teixidó, han pogut crear una experiència completament immersiva, amb les possibilitats que ofereix la tecnologia de la realitat virtual, amb l'objectiu de disposar d'una activitat adaptada a les necessitats de les persones que atenen a la seva entitat.Aquesta aplicació permet apropar ela les persones amb discapacitat intel·lectual (DI). Per a les persones amb DI pot ser difícil poder recrear mentalment espais com un bosc fantàstic, per les seves dificultats cognitives.Però, amb l'ajuda de les ulleres, se'ls ofereix una eina que facilita aquesta recreació i, per tant, els ajuda a aconseguir aquest estat de relaxació i, alhora, gaudir de diferents experiències sensorials. La facilitat d'ús i l'única necessitat d'un espai que sigui prou ampli, permet utilitzar aquestes ulleres en qualsevol dels seus tres centres ocupacionals.