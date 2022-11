El programa de proximitat «Convivències amb l'alcalde» de Reus torna aquest dilluns

Pellicer farà recorreguts a peu de carrer, conversarà amb la gent, visitarà comerços i equipaments públics i assistirà a diversos actes

El programa de proximitat de l'Alcaldia «Convivències amb l'alcalde» torna aquest mes de novembre amb la seva darrera edició després de més d'un any d'immersions als barris de la ciutat. Els dies 28, 29 i 30 de novembre, l'alcalde, acompanyat per la regidora de Relacions Cíviques, Montserrat Caelles; el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, i els regidors i regidores implicats en els àmbits que s'abordaran al llarg de les visites, recorrerà el barri del Carrilet.Com és habitual en el format, es faran recorreguts a peu de carrer; es conversarà amb la gent; es compartiran àpats amb persones referents de les entitats i associacions de veïns; visitaran comerços i equipaments públics i assistiran a actes lúdics, religiosos, culturals o esportius que hi tinguin lloc.El dia 30 a la tarda, de 16.30 a 18.30h, tindran lloc les «Converses amb l'alcalde» al local municipal el Carrilet (Avinguda Carrilet, 29 baixos), on l'alcalde atendrà sense cita prèvia els veïns i veïnes que s'hi apropin per a recollir peticions, inquietuds i intercanviar impressions directament amb la ciutadania.