El carril bici de Blancafort avança sense modificacions en el projecte

Els socialistes de Reus creuen que és «inadmissible» que la Generalitat no inclogui una vorera

Actualitzada 24/11/2022 a les 19:38

La Generalitat de Catalunya ha adjudicat, aquesta setmana, el contracte de serveis per a l'execució de les obres del carril bici de la carretera TV3141, que uneix Reus i Cambrils i que enllaçaria la urbanització Blancafort amb la ciutat. Ara bé, la petició que fa temps que reclama el grup municipal del PSC i el veïnat, d'incorporar una vorera per als vianants, no ha estat incorporada en el projecte.Per a Sandra Guaita, alcaldable dels socialistes, es tracta d'un «menyspreu de la Generalitat a Reus», i acusa el Govern municipal de ser el «principal culpable, que no defensa els interessos dels reusencs. Des del consistori s'havia de pressionar perquè el projecte s'executés tal com estava previst, i no amb les retallades d'ERC».

Per a Guaita «és inadmissible que el Parlament de Catalunya aprovi la proposta del PSC d'un projecte de carril bici i vorera per unir la rotonda de la T-11 del Santuari de Misericòrdia amb Blancafort i, finalment, el projecte acabi sent només d'un carril bici».



El passat mes d'octubre, els socialistes van portar al plenari municipal el projecte, demanant una rectificació, però Guaita assenyala que la regidora d'Urbanisme, Marina Berasategui, «va dir que no era útil modificar-lo. Per tant, la regidora va dir que no a la vorera i va dir que no als veïns de Reus».



Per a l'alcaldable dels socialistes, «el veïnat ha estat molts anys reivindicant la vorera i el carril bici, i Esquerra, Junts i Ara Reus no s'han cansat de prometre que això seria una realitat, però ara ens trobem que la ciutadania no tindrà cap espai per anar caminant des de Blancafort fins a Misericòrdia».

La vorera no era la única de les peticions veïnals per a modificar el projecte, la presidenta de l'Associació de veïns de Blancafort, Elena Mestres, explicava que també falta il·luminació a la zona i la fa perillosa. Aquesta modificació tampoc ha estat realitzada i el projecte adjudicat és el mateix que ha rebut queixes des de l'estiu.

Infraestructures de la Generalitat ha adjudicat les obres a les empreses Auxiliar de Firmes i Carreteras i Segusenyal, amb un cost total d'1.873.653,71 euros (IVA inclòs), que es finançaran parcialment amb el Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea dels Next Generation.