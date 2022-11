Un taller donarà a conèixer els Jocs pintats del barri Sol i Vista a les famílies

L'activitat tindrà lloc aquest dissabte 26 de novembre de les 10.30 fins a les 13 h a la rambla

Actualitzada 24/11/2022 a les 10:02

Aquest dissabte 26 de novembre, es farà un taller participatiu amb infants i famílies per donar a conèixer els Jocs pintats del barri Sol i Vista de Reus. L'activitat tindrà lloc de les 10.30 fins a les 13 h a la rambla Sol i Vista. La jornada ha estat organitzada per l'Ajuntament de Reus i l'Associació de Veïns sota el lema «Dracs i Criatures», en referència al drac que és la mascota de l'Escola Cèlia Artiga. A més del taller, també hi haurà un esmorzar saludable pels participants.Amb aquesta activitat es vol donar continuïtat i visibilitat als jocs pintats d'aquesta zona de la ciutat i, de manera més concreta, es donaran idees sobre la utilització dels jocs en el mural pintat.Els jocs pintats del barri Sol i Vista, que es van inaugurar el passat 17 d'octubre, tenen com a finalitat recuperar el carrer com a zona de joc i d'interacció social, familiar i veïnal mitjançant un circuit central que reinterpreta el joc tradicional de la xarranca i li dona múltiples possibilitats de joc adreçat a infants i joves perquè puguin realitzar-los de forma autònoma durant el temps d'oci.Són fruit d'una demanda de l'Associació de Veïns del barri Sol i Vista que ha estat canalitzada a través d'un procés participatiu des d'Acció Comunitària de la zona de Ponent.