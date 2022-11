Reus, preparada per encetar la campanya de Nadal

Aquest divendres s'encendran les llums nadalenques de la ciutat en un acte a la plaça del Mercadal

Actualitzada 24/11/2022 a les 13:25

Enllumenat

La ciutat de Reus ja està preparada perquè comenci, aquest divendres a la tarda, la campanya nadalenca batejada amb el lema Reus un Nadal per Gaudir. A partir de demà i fins al 8 de gener, la ciutat gaudirà d'un gran programa d'activitats, espectacles d'animació al carrer i d'atraccions a l'aire lliure que, juntament amb l'enllumenat dels carrers i barris, suposaran una potent ambientació nadalenca.La festa començarà aquest divendres 25 de novembre, a les 18:30 h a la plaça del Mercadal, amb l'espectacle de música i dansa vertical d'inauguració de la campanya. A les 19 h., l'alcalde Carles Pellicer, juntament amb la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, representants del teixit associatiu de la ciutat i el Geni del Nadal, premeran el botó que encendrà tot l'enllumenat nadalenc a carrers, places i barris de la ciutat.Més tard, a les 20:30 h, tota la comitiva es desplaçarà a la plaça de la Llibertat, on inaugurarà el túnel de llum que oferirà un espectacle de 10 minuts de durada cada dia. El show es podrà veure a les 18h., 19 h., 20 h. i 21 h..Les places Mercadal, Prim, Llibertat, Evarist Fàbregues, Doctor Sabater (gegant Indi), el Raval de Santa Anna, així com els Mercats de Reus seran els principals escenaris d'atracció de visitants.La ciutat estarà il·luminada del 25 de novembre al 8 de gener des de les 17:30 h. a les 23 h., amb l'excepció dels dies festius més assenyalats, que s'apagaran més tard.A banda de l'enllumenat de les places Mercadal, Prim i Llibertat, dels arbres del Tomb de Ravals i dels barris, hi haurà una vintena de carrers il·luminats a iniciativa dels establiments comercials. Enguany s'incorporen per primer cop el raval de Sant Pere i el carrer de Salvador Espriu.Pel que fa als barris, enguany s'ha doblat la instal·lació de l'enllumenat als carrers dels barris de la ciutat.