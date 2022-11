Reus organitza un mercat de bescanvi escolar per reflexionar sobre els hàbits de consum

Uns 500 alumnes de nou centres educatius de la ciutat de Reus participen en l'activitat

Actualitzada 24/11/2022 a les 18:36

La Regidoria de Medi Ambient organitza els dies 24 i 25 de novembre a la Palma de Reus un mercat de bescanvi escolar en el marc del programa d'Educació Ambiental «Escoles Reus 2030». Uns 500 alumnes de nou centres educatius de la ciutat de Reus participen en l'activitat.Avui ha estat el torn dels grups de secundària provinents de l'INS Domènech i Montaner, INS Baix Camp; CEE Font del Lleó i CEE Alba i demà hi participen grups de primària de les escoles La Vitxeta; Puigcerver; la Presentació i Maria Rosa Molas. L'activitat és una de les accions amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus per tal de donar a conèixer la necessitat de la prevenció de residus en el dia a dia, i implicar a la ciutadania amb el compromís residu zero.

Els alumnes han intercanviat jocs, joguines, llibres, material escolar, material esportiu i roba. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer-los reflexionar sobre els hàbits de consum, valorar la prevenció de residus com a prioritat, promoure habilitats socials i comunicatives entre l'alumnat, així com donar a conèixer als participants la possibilitat de reutilització i bescanvi d'objectes en bon estat que no utilitzin.



Al finalitzar les sessions es realitzarà una valoració final de l'activitat amb dades quantitatives com els quilograms de residus previnguts i la quantitat d'intercanvis realitzats. L'activitat de mercat de bescanvi està adreçada als joves de cicle mitjà o superior d'Educació Primària i als de primer cicle d'ESO.

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, ha posat de manifest que «més enllà de l'aprenentatge dels valors verds a les escoles aquest tipus d'experiències vivencials fora de l'aula fan que els alumnes s'involucren molt més en el seu dia a dia, i en el seu entorn familiar, amb els objectius de reciclatge i residu zero».

Prevenció de residus

Des de la Regidoria de Medi Ambient, en el marc de la Setmana de Prevenció de Residus, també s'ha impulsat una iniciativa cap als públics interns que ha consistit en el lliurament de tasses de vidre a les persones que treballen a l'ens municipal amb l'objectiu d'eliminar envasos de plàstic i d'un sol ús i prevenir la generació de residus.



Aquesta acció, en dependències municipals, s'emmarca en el Pla Local de Prevenció de Residus de Reus 2021-2026 que recull un conjunt de mesures i actuacions de prevenció amb les quals s'estima que sobre el 2023 s'assolirà l'objectiu de reducció del 16% en la generació per càpita respecte els valors de l'any 2010.

La prevenció de residus comporta un seguit de beneficis com és l'estalvi de recursos naturals, la disminució de l'impacte ambiental, la reducció dels costos de la gestió de residus i els beneficis socials associats. Així mateix, aquesta acció i la col·laboració del personal del consistori s'alineen amb el compromís de l'Ajuntament de Reus amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i direcció a l'Agenda 2030.