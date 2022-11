El nou polilleuger de l'Escola Marià Fortuny costarà uns 2 MEUR i entrarà en funcionament al 2024

L'Ajuntament contractarà properament l'estudi del futur equipament, que alliberarà la càrrega d'ús del Pavelló Olímpic

Actualitzada 24/11/2022 a les 13:07

Equipament

L'Ajuntament de Reus ha iniciat els tràmits per a la futura construcció d'un polilleuger annex a l'Escola Marià Fortuny. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer; el regidor d'Esports, Pep Cuerba i el regidor d'Educació, Daniel Recasens, han presentat aquest dijous l'estudi preliminar al projecte de l'equipament esportiu.El nou polilleuger es concep com un element més de la xarxa de polilleugers per cobrir la ciutat d'instal·lacions esportives de proximitat i facilitar la pràctica esportiva de tots els col·lectius, en aquest cas destinat als barris Juroca, Fortuny i tot el sud de la ciutat.La seva posada en funcionament alliberarà càrrega d'ús a l'actual Pavelló Olímpic i també permetrà complementar els usos i franges horàries d'aquest, permetent oferir la pràctica de l'esport des de l'edat escolar fins a la competició d'alt nivell. La instal·lació contribuirà a reforçar l'ús escolar i l'ús participatiu per part dels col·lectius del barri en horari extraescolar.L'estudi preliminar preveu un cost aproximat per al projecte de 2 milions d'euros i escaig. Els propers passos seran la contractació del projecte bàsic i executiu i la posterior licitació de les obres que permeti iniciar la construcció el proper mandat i una possible posada en marxa de l'equipament el 2024.El futur polilleuger estarà format per dos edificis i ocuparà una superfície de 1350 metres quadrats. En un d'ells s'instal·larà una pista de joc de 22x44m, amb dues fileres de grades a un dels costats per a 150 places, i dos magatzems.El segon edifici inclourà un vestidor de 450 metres quadrats destinats als jugadors i als àrbitres; infermeria; serveis per al públic; locals tècnics i un local polivalent d'ús escolar i social.Per tal que l'equipament sigui sostenible, l'edifici de la pista de joc es climatitzarà per mitjans passius exclusivament, amb il·luminació natural i regulació climàtica mitjançant grans obertures mòbils i deflectors accionats mecànicament i/o eventualment elèctricament per a les èpoques de més calor. El bloc de vestidors estarà climatitzat amb aerotèrmia i bomba de calor alimentada per plaques fotovoltaiques. Tindrà il·luminació zenital i aïllament tèrmic per a l'estalvi energètic.Reus ja disposa de quatre polilleugers vinculats a les escoles Alberich i Casas, Ciutat de Reus, Cèlia Artiga i Joan Rebull. Aquests equipaments són una aposta per cobrir la ciutat d'instal·lacions esportives de proximitat i facilitar la pràctica esportiva de tots els col·lectius.