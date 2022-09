Presó per a la detinguda per la mort d'una dona d'edat avançada a Reus

La causa està oberta per homicidi i per estafa continuada

Actualitzada 24/09/2022 a les 10:41

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Reus ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la detinguda per la mort d'una dona de 85 anys a Reus. Els Mossos d'Esquadra van detenir la dona aquest dimecres com a presumpta autora de la mort violenta després d'haver estat requerits per anar a un habitatge del camí Vell de Riudoms on hi havia el cos de la víctima.Les primeres informacions indicaven que la dona havia patit una caiguda accidental que li havia fet perdre la vida, però després van detenir la persona que convivia amb la finada i que havia donat l'avís als serveis d'emergències com a presumpta autora d'un homicidi, en veure-hi indicis de criminalitat.