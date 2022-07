Reus comptarà amb un Mercat de la Pagesia els dissabtes al matí

Les parades s'instal·laran al Mercat del Carrilet i es preveu que comenci a funcionar a la tardor

Actualitzada 26/07/2022 a les 13:46

La ciutat de Reus comptarà tots els dissabtes amb un Mercat de la Pagesia per dinamitzar el sector agrari de la comarca i per promocionar el coneixement de les persones productores locals i els productes de proximitat. En total es podran instal·lar fins a 20 parades que estaran de 8 a 14 hores al Mercat del Carrilet.La presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa Abelló, i el conseller delegat de Reus Mobilitat i Serveis, Carles Prats, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per poder realitzar-lo.La ubicació del Mercat de la Pagesia al Mercat del Carrilet està subjecta als treballs urbanístics i a l'anàlisi de les alternatives pel desenvolupament de l'àrea del mercat, i per tant, no podrà excedir l'activitat de l'actual mercat més enllà de juny de 2024.S'hi podran instal·lar fins a 20 parades. Nou en una primera fase, a la zona de la plaça interior més pròxima a l'antiga entrada del supermercat i si fos necessari, en una segona fase, es podran crear fins a 11 punts de venda més. Hi podran participar persones productores, preferentment de la comarca, que promocionaran el seu propi gènere de producció pròpia.El Consell Comarcal del Baix Camp s'encarregarà de la cerca de productors locals interessats i de la formalització de les tràmits per establir una parada al Mercat de la Pagesia. Un cop engegat el funcionament del Mercat posarà a disposició de les persones productores la infraestructura necessària per a realitzar l'activitat i es coordinarà amb Reus Mobilitat i Serveis per a les accions de promoció i dinamització. El Consell posarà a una persona tècnica com a responsable del mercat.Rosa Abelló ha explicat que «el Mercat de la Pagesia forma part del projecte que impulsa el Consell Comarcal de revitalització del sector agrari i de lluita contra el despoblament dels municipis d'interior i de muntanya del Baix Camp, i alhora, de promoció de la producció agrària de qualitat i de proximitat». Abelló ha informat que el Consell Comarcal obrirà aviat la convocatòria per seleccionar les persones productores interessades, amb l'objectiu que el Mercat de la Pagesia comenci a funcionar a la tardor. A més, properament també es formalitzaran convenis amb altres municipis de la comarca per tal que el mercat pugui itinerar pel Baix Camp.El regidor d'Empresa i Ocupació i conseller delegat de Reus Mobilitat i Serveis ha explicat que «l'edifici del Mercat del Carrilet disposa actualment d'espai lliure suficient per encabir-hi el Mercat de la Pagesia sense afectar el bon funcionament de les parades actuals ni el futur dels estudis i treballs tècnics en els quals es troba immers el Mercat». Prats considera que aquesta acció «contribuirà a incrementar el consum de productes de proximitat».