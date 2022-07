L'AV Pastoreta i la de Monestir de Reus reclamen més neteja en els carrers

Ambdues associacions creuen que falta personal en el servei i que es prioritzen altres zones de la ciutat

Actualitzada 25/07/2022 a les 23:03

Veïns dels barris Pastoreta i Monestir de Reus reclamen més neteja dels seus carrers, ja que asseguren que hi ha una manca de personal en el servei actual. A més, des de l'Associació de Veïns de la Pastoreta, es creu que l'Ajuntament hauria de dur a terme campanyes de civisme per als ciutadans que tenen gossos, perquè és comú veure femtes pels carrers d'aquestes zones. Aquest veïnat també té altres peticions per a millorar les condicions de vida al seu barri, com la millora de l'enllumenat dels seus carrers per facilitar que la gent que hi viu pugui estar més estona a l'aire lliure.

Candelaria Flores, presidenta de l'Associació de Veïns de la Pastoreta, ha assegurat a Diari Més que el problema de la neteja no és que els treballadors del servei no facin la feina que haurien de fer, sinó que «l'empresa no té les eines o el personal que hauria de tenir». Aquesta, segons Flores, és la raó per la qual els carrers del seu barri, i els del barri Monestir, no estan prou nets. «Es tracta d'un barri gran, amb molts carrers, i els treballadors han de prioritzar alguns d'ells perquè no arriben a tots. Està bé que tinguin un equip dins del servei que controli la seva coordinació, però aquest hauria de veure clarament que falten persones netejant i, potser, no cal tanta gent controlant, sinó que falta escombrant», declara Flores.

La presidenta també creu que part de la culpa que el barri no estigui molt net és del poc civisme que, a vegades, hi ha a la zona, ja que explica que «alguns propietaris de gossos no es fan responsables de les seves femtes o miccions, no les recullen o no tiren aigua». Per aquest motiu, Flores proposa que l'Ajuntament porti a terme campanyes de conscienciació pels propietaris de mascotes, «això no vol dir més multes, vol dir ensenyar que és ser cívic». A més, creu que seria molt adient si el consistori facilités bosses de plàstic als carrers i més fonts públiques per, d'aquesta manera, «posar a la disposició de tothom els mitjans necessaris perquè la gent no tingui excusa per no fer el que els hi toca», detalla la presidenta. Dins del mateix barri no hi ha zones d'esbarjo de gossos o pipicans, fet que Flores no reclama perquè considera hi ha alguns de pròxims, com el del Velòdrom, però creu que s'haurien de facilitar altres tipus de mitjans per animar als veïns a ser respectuosos. Tot i això, Flores també defensa que els ciutadans «ja hauríem de ser conscients i responsables de les tasques que comporta tenir un gos. Tant per l'incivisme, com per les polítiques municipals, sembla que ens hàgim quedat enrere d'altres països europeus que disposen d'eines que faciliten el civisme, com un simple dispensari de bosses».

Per altra banda, l'Associació de Veïns del barri Monestir, que abans del 1992 formava part de la Pastoreta, destaca que el problema principal és que «estem una mica abandonats, no estem al centre i no som una prioritat per al servei», explica Alfonso Berbel, el seu president. Berbel també assegura que més d'un dia ha trucat a l'encarregat del servei de la neteja per recordar que han de passar a escombrar els carrers del seu barri: «A vegades ja em fa vergonya, però no hauria de trucar, hauria d'haver-hi aquest servei de neteja sense avisar. No pot ser que tardin tres o quatre dies a poder passar a escombrar tots els carrers. A vegades només poden fer el que consideren més important».