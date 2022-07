El Radar de la Cambra de Reus mostra un futur incert per a les empreses

Els indicadors són positius, però la segona meitat de l'any serà quan es veurà un impacte real

Actualitzada 26/07/2022 a les 07:47

«Després de superar l'impacte de la covid, ara hem d'administrar la crisi provocada per la guerra a Ucraïna. Això genera un entorn de gran incertesa, que planteja moltes preguntes i a les que, de moment, no hi podem donar resposta», assegurava ahir al matí Jaume Batista, vicepresident de la Cambra de Reus, ja que, segons les dades extretes del Radar d'aquest segon trimestre de l'any i de diversos anys enrere, la situació econòmica viu instal·lada en una autèntica muntanya russa.Malgrat aquesta circumstància, Batista va assenyalar que encara es manté un punt d'optimisme sempre pendent de com evolucioni la situació durant el segon semestre. «La incertesa en els preus i l'escassetat de productes bàsics fa que el resultat final de les empreses sigui incert. I més tenint en compte que el consumidor va perdent, progressivament, poder adquisitiu» va apuntar el vicepresident.Davant d'aquests reptes, i de la necessitat d'aplicar mesures correctores, va demanar al govern i a l'administració pública que doni resposta als reptes plantejats en la línia d'altres països europeus avançats, amb directius clares i unitat de criteris entre els diversos departaments amb l'objectiu de no generar més desconcert.En la seva presentació el director del Radar, Hildebrand Salvat, va subratllar com a element cabdal «l'excepcional situació inflacionària que estem vivint i que condiciona també la perspectiva dels panelistes. Havent superat el moment més crític provocat per la pandèmia, l'impacte de la guerra a Ucraïna, i la seva afectació sobre l'economia, ha generat un entorn de gran incertesa».Tot i això, els indicadors encara són moderadament positius, encara que la segona meitat de l'any serà quan es podrà veure l'impacte real de tot plegat.