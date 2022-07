El CAP Sant Pere de Reus commemorarà el Dia Mundial de l'Hepatitis

Professionals de la salut lliuraran aquest dijous informació sobre la malaltia a l'entrada del centre

El dijous 28 de juliol el CAP Sant Pere de Reus instal·larà un punt d'informació a l'entrada del centre, de 10 a 14 hores, amb l'objectiu de donar a conèixer l'hepatitis, conscienciar de la importància d'una detecció precoç i promoure hàbits preventius.Al punt d'informació hi haurà professionals sanitaris del grup de salut comunitària de l'EAP Reus 1 i Reus 2 del CAP Sant Pere, conjuntament amb professionals d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), que lliuraran díptics i oferiran informació vinculada amb la malaltia. Durant la jornada s'aniran emetent càpsules informatives al circuit tancat de televisió del mateix centre sanitari. Aquesta activitat s'emmarca dins el programa de promoció de dies mundials vinculats a diferents malalties a través de les unitats de salut comunitària dels equips d'atenció primària.L'objectiu és sensibilitzar la societat sobre l'hepatitis vírica, una malaltia infecciosa que, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), cada any provoca la mort d'1,34 milions de persones arreu del món. El Dia Mundial de l'Hepatitis pretén enfortir les mesures de prevenció, detecció i control d'aquesta malaltia i millorar l'accés al tractament. L'objectiu de l'OMS és eliminar l'hepatitis com a problema de salut pública l'any 2030.L'hepatitis és una malaltia infecciosa caracteritzada per la inflamació del fetge. En molts casos, no presenta símptomes i això fa que passi inadvertida. De fet, el 90 % de les persones amb hepatitis B i el 80 % de les que pateixen hepatitis C no saben que tenen la malaltia. Quan produeix símptomes, els més comuns són cansament, nàusees i vòmits, orina fosca i icterícia (coloració groguenca de la pell i de la part blanca dels ulls).