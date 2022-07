La Fira de Sant Jaume ha ofert un cap de setmana familiar a Reus

Ha comptat amb els actes més tradicionals

Actualitzada 25/07/2022 a les 07:10

Reus deixa enrere un cap de setmana molt familiar i equí amb una de les tradicions més antigues de la ciutat, la Fira de Sant Jaume, celebrada al Parc de la Festa. Un any més, ha estat orientada a tots els aficionats del món equí, ja que un dels seus apartats més destacats és la Fira del Cavall, organitzada per l'Associació dels Amics del Cavall de les comarques de Tarragona. Per tant, gran part de la programació es va centrar en concursos i proves equines, com el Concurs de Salt d'Obstacles, una prova que va aplegar molt de públic el dissabte per la seva espectacularitat, o el Concurs de Doma Clàssica, que es va celebrar ahir al vespre.Però no tot gira entorn d'aquests animals, també s'han dut a terme altres activitats esportives, com la 24a Cursa de Portadors de Sacs d'Avellanes, que va tenir lloc el dissabte a la tarda i va deixar a dos reusencs com a vencedors, Ly Castro en la categoria de dones i Youness El Hannach en la d'homes. Aquest és un dels actes més emblemàtics de la fira, on els participants es carreguen un sac d'avellanes de 58 quilos a l'esquena per completar un itinerari d'uns 900 metres aproximadament. Aquesta va ser la primera de les tres proves que es duen a terme cada any a Reus, Riudoms i Valls.En la fira de Sant Jaume d'enguany també hi van predominar les activitats lúdiques amb espectacles de ball a la nit per part dels alumnes de la Sala New York, dissabte, i els grups Country Line Dance i Dance Country, ahir.Tenint en compte el clam de públic familiar amb què ha comptat aquesta edició, un dels punts forts ha estat la tradicional atracció del circuit de ponis, on molts nens han pogut pujar i fer una passejada amb els animals. Per acabar, alguns assistents han optat per sopar a la fresca dins del recinte firal, ja que s'oferia un menú ple de productes de proximitat.