La cursa i la caminada nocturna de Sant Jaume de Reus aplega un miler de persones

Els participants van poder acabar la jornada banyant-se a les piscines municipals

25/07/2022 a les 15:27

Un miler de persones, entre els participants de la cursa i de la caminada, van poder tornar a gaudir aquest 22 de juliol de la Nocturna de Sant Jaume a Reus.



La prova, en les seves dues modalitats, es va iniciar a a les 20:30h des de les Piscines Municipals i va seguir pel camí de la riera de Maspujols (on hi havia situat el punt d'avituallament), per tornar al punt de partida pel camí de Castellvell. L''organització va ser a càrrec de Tretzesports, amb la col·laboració de la regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure.

Una vegada finalitzada la cursa o la caminada, els participants van poder hidratar-se amb aigua, beguda isotònica i fruita, a més de tenir l'opció de banyar-se a les piscines.

Aquesta caminada es va fer en benefici de l'Associació d'Asperger del Camp de Tarragona (ASPERCAMP).

El cicle de caminades populars que organitza Reus Esport i Lleure continuarà després de l'estiu, en concret el 9 d'octubre.