La construcció confia que els Next Generation revifin les rehabilitacions

Amb el predomini dels edificis poc eficients a Reus, s'espera un augment d'obres d'aïllament tèrmic

Actualitzada 25/07/2022 a les 06:58

El Gremi de la Construcció del Baix Camp confia que l'oficina que gestionarà els ajuts per a la rehabilitació residencial, provinents dels fons Next Generation EU, revifin les obres per a rehabilitar els habitatges reusencs. I a la capital del Baix Camp hi ha molta feina a fer, ja que la diagnosi que ha dut a terme l'Ajuntament per a veure les necessitats del nou pla d'habitatge, mostren com hi predominen les llars amb una eficiència energètica pèssima: només un 0,4% d'habitatges dels quasi 17.000 certificats energètics que s'han realitzat han obtingut la lletra A, corresponent a la categoria més alta.L'etiqueta que predomina en els habitatges reusencs és la E, que és el 50%, i un 30% assoleix la F o la G, que cataloguen els edificis com els menys eficients energèticament. L'etiqueta que atorga la certificació classifica els edificis dins d'una escala de set lletres, en la qual la lletra A correspon a l'edifici més eficient i la G, a l'edifici que ho és menys. En el cas de Reus, d'entre els certificats que s'han dut a terme, només 67 habitatges són de tipus A, que s'associa amb les construccions més verdes, ja que solen tenir menys de 50 quilowatts per metre quadrat de consum energètic anual. Això significa que un 0,4% de les llars reusenques tenen un bon aïllament tèrmic que evita l'entrada de calor i fred. Tot i això, la normativa europea marca que l'obra nova ha de ser energèticament eficient i complir amb els estàndard de l'etiqueta A.Per altre costat, 8.500 habitatges, la meitat dels certificats, ha obtingut l'etiqueta E, la cinquena de les set possibles. El que indica aquesta etiqueta és que gran part del parc d'habitatge consumeix 304 quilowatts per metre quadrat anualment com a màxim i, per tant, són habitatges poc eficients. Finalment, un 30%, uns 5.100 habitatges, són de tipus F o G, les pitjors certificacions, ja que tenen una despesa anual en calefacció, aigua calenta i aire condicionat molt superior a la de la mitja del consum nacional. De manera general, això es deu a un mal aïllament o a no utilitzar sistemes de calefacció eficients.Antoni Sentís, president del gremi de constructors del Baix Camp, explica a Diari Més que «veient que a Reus hi ha tants edificis vells i insuficientment eficients, creiem que els fons Next Generation seran molt positius per a la ciutat, ja que es projecten moltes obres de rehabilitació, sobretot de les façanes, per dur a terme millores en l'aïllament tèrmic». Per tant, en el marc de l'augment de preus en els materials i de la inflació, en el qual la població es podria veure incapaç econòmicament de rehabilitar les seves llars, els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ho faran possible, fet que el gremi veu com «esperançador».