La Biblioteca Pere Anguera ofereix un servei de ludoteca per ajudar amb la conciliació

Les famílies de nens entre 6 i 14 anys poden deixar-los les tardes dels dilluns

Actualitzada 25/07/2022 a les 13:55

La Biblioteca Pere Anguera de Reus ofereix un servei de una ludoteca literària per a nens d'entre 6 i 14 anys. L'activitat ABCD Jocs es fa tots els dilluns de 17.30 a 19.30 hores. Aquest activitat forma part del programa Temps per cures, impulsat per la Regidoria de Salut i Ciutadania, i que compta amb el suport de la conselleria d'Igualtat i Feminisme.Sota el lema Respira, tens temps, l'Ajuntament de Reus gestiona diverses activitats per afavorir la conciliació de la cura dels fills amb la necessitat de temps per un mateix.Per participar-hi cal fer la reserva a inscripcions.reus.cat i acompanyar els infants per tal de signar l'autorització corresponent.La Biblioteca Pere Anguera ha inclòs aquest activitat, que durarà tot l'any, dins la programació d'estiu «Anem al mas», en la qual s'han programat tardes de jocs durant els mesos de juliol i agost.