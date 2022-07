L'Ajuntament no es dona per vençut amb el projecte del GastroMercat

Fonts municipals asseguren que Reus Mobilitat i Serveis continua mantenint converses amb possibles operadors de l'espai

Actualitzada 25/07/2022 a les 06:44

L'Ajuntament de Reus continua treballant en el projecte del GastroMercat del Mercat Central. Segons fonts municipals, Reus Mobilitat i Serveis (RMS), amb Carles Prats al capdavant, manté des de fa mesos converses privades amb possibles operadors per a arrendar l'espai ubicat a la part est de la façana principal i destinar- la a la degustació i la restauració. Així, tot i que la intenció era que el període de consultes amb el sector privat acabés al gener d'aquest any, a hores d'ara el consistori no ha abandonat l'objectiu de trobar un arrendatari adient per a impulsar el mercat i ser una peça més de l'àmplia oferta gastronòmica de la ciutat, amb el productes de qualitat, frescs i de proximitat com a elements principals.Mitjançant diversos estudis que ha encarregat RMS amb la finalitat d'adoptar mesures per adaptar el Mercat Central als mercats del segle XXI, l'empresa municipal va elaborar un projecte per a destinar la seva façana principal a la creació d'un GastroMercat. Aquest es va projectar en dos espais: un de restauració interior, ubicat on hi havia l'autoservei petit del Mercat i que té una superfície de 440 metres quadrats, i una terrassa exterior, ubicada en una nova plaça elevada de 450 metres quadrats, on la façana guanyaria protagonisme, potenciant l'accés de vianants i mantenint l'estructura original.Ara bé, com que la idea és que l'espai funcioni de manera independent al mercat, amb un horari diferent del de la zona de venda de productes, l'empresa busca un arrendatari que es faci responsable de la seva explotació, però deu mesos després d'obrir el període de consultes, RMS segueix la seva recerca. Tot i que l'empresa no s'ha pronunciat per explicar amb quants operaris privats s'han mantingut reunions, fonts municipals asseguren que, avui dia, segueixen les converses i, per tant, RMS no s'ha donat per vençuda i el projecte segueix dempeus.El contracte que ofereix l'empresa municipal és d'arrendament mixt, en el qual l'operador hauria de pagar un mínim de 4.414 euros mensuals i, a més, seria el responsable de l'execució del projecte de reforma de l'espai, que té un cost total de 578.448,82 euros (sense IVA). Així, aquestes obres quedarien en benefici de la propietat, sense dret a reclamar cap quantitat en aquest concepte. A part, l'empresa privada pagaria una quota de manteniment mensual de 5.378,50 euros actualitzables. La durada del contracte previst venceria el març de 2041 i tindria una durada mínima obligatòria de tres anys. Aquest també preveu la possibilitat de traspassar el local, amb l'autorització de RMS o sots-arrendar parts, sempre inferiors al 40%, de la superfície total arrendada. Per la seva part, l'empresa municipal seria l'encarregada de tramitar les autoritzacions i permisos d'obra i activitats que, si s'escau, siguin pertinents.El consistori creu que aquest projecte ha d'impulsar l'arribada de nous clients i, a la vegada, una modernització de les parades, afavorint la implantació de noves activitats, millorant l'oferta actual del mercat, i oferint la possibilitat de consumir al mateix mercat els productes frescos, així com adaptar els mercats als hàbits de compra dels clients potencials.