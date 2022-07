Freshly Cosmetics inaugurarà la seva botiga de Reus obrirà el proper 5 d'agost

La botiga del carrer Monterols serà la quarta inauguració de la 'startup' de cosmètica natural

Actualitzada 25/07/2022 a les 11:12

La nova Freshly Store Reus obrirà les seves portes el pròxim divendres 5 d'agost al número 21 del carrer Monterols. Serà la quarta obertura de la startup reusenca de cosmètica natural i sostenible, després de les botigues de Barcelona, Madrid i València.El local compta amb una superfície total de 75m², 30 d'ells destinats a exposició i venda al públic. La botiga oferirà tots els productes de la companyia.L'equip multidisciplinar de la Freshly Store Reus, format per 4 professionals, serà l'encarregat d'oferir un tracte proper i personalitzat als Freshly Fans, que podran provar els productes vegans, formulats amb més del 99% d'ingredients d'origen natural i testats dermatològicament. En total gairebé una vuitantena de referències entre productes facials, corporals, capil·lars, maquillatges (Freshly Makeup), productes per a nens i nenes (Freshly Kids) i també per a mascotes (Freshly Pets).