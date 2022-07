Comencen els treballs previs per recuperar el servei de tres pous de l'aeroport de Reus

La previsió és que es puguin connectar-se a la xarxa al llarg de 2023

Aigua de proximitat

Aigües de Reus ha iniciat els treballs previs per a la recuperació i entrada en servei de tres pous que estan situats dins del recinte de l'aeroport de Reus. Aquests estaven fora d'ús davant la impossibilitat de garantir-ne una gestió adequada, tenint en compte les dificultats i restriccions que comporta el fet que estiguin situats dins d'una àrea estratègica com és una infraestructura aeroportuària.La bona entesa entre AENA i Aigües de Reus ja ha permès la concreció d'un projecte que tindrà com a punt de partida la recuperació de la instal·lació elèctrica i la renovació de les bombes i la maquinària imprescindible per garantir l'extracció d'aigua dels esmentats pous i el consegüent subministrament.La previsió, ara mateix, és que aquests pous puguin connectar-se a la xarxa al llarg de 2023, un cop finalitzats els treballs i resolts tots els tràmits necessaris, que són complexos atesa la importància estratègica de l'aeroport de Reus.Aigües de Reus segueix prioritzant un seguit de treballs que tenen com a objectiu un millor aprofitament dels recursos hídrics que són propis de la ciutat. De fet, la diversificació de les fonts d'abastament i el millor aprofitament dels recursos són dos dels reptes que reclama la transició energètica, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU i el Pla d'Acció Municipal 2019-2023.En aquest sentit, una de les actuacions destacades d'aquest 2022 és la recuperació de l'antic minat del barri Fortuny amb l'objectiu d'utilitzar aquest aigua sense tractar per al reg del parc del lliscament i l'entorn del Parc dels Capellans. Al mateix temps s'està estudiant la viabilitat d'utilitzar aquestes aigües per injectar-les a la xarxa d'abastament d'aigua potable, cosa que seria possible gràcies a la construcció d'una planta de tractament amb osmosi inversa (de la qual s'està en fase de redacció del projecte).De fet, la recuperació i entrada en servei d'una altra mina d'aigua (mitjançant la interconnexió del minat d'Almoster amb la planta potabilitzadora de la ciutat) ja ha estat una de les inversions importants dels darrers anys. Aquesta actuació, vinculada a les obres de millora del Passeig de la Boca de la Mina, ha permès recuperar la captació de l'antic minat d'Almoster per regar els espais verds que ara es creen amb l'esmentat projecte d'adequació del passeig, com són el Parc Agrari i el Parc de les Olors. Paral·lelament, l'aigua sobrant d'aquesta captació recuperada s'envia a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Reus per al seu tractament i posterior derivació a la xarxa d'aigua potable.