Reus acull una exposició de Joan Fuster i una de Gabriel Ferrater

Es podran visitar fins al 26 d'agost a la Biblioteca Central Xavier Amorós i la Biblioteca Pere Anguera

Actualitzada 24/07/2022 a les 18:04

Fins el 26 d'agost es poden visitar les exposicions commemoratives del centenari del naixement de Joan Fuster i Gabriel Ferrater produïdes per la Institució de les Lletres Catalanes i que itineren per diverses biblioteques catalanes.



A la Biblioteca Central Xavier Amorós es pot veure «Joan Fuster, una vida il·lustrada», un conjunt de 6 plafons on es destaquen els trets més essencials de la seva biografia, profusament il·lustrats amb fotografies, dibuixos i les portades dels seus llibres. Amb el seu llibre Nosaltres els valencians, publicat l'any 1962 assolia una dimensió pública i de compromís amb la identitat nacional dels pobles de parla catalana.

Simultàniament, a la Biblioteca Pere Anguera, es pot visitar «Gabriel Ferrater: llegir tota la vida». Ideada per Jordi Cornudella, comissari de l'Any Gabriel Ferrater, i dissenyada pel reusenc Jordi Romero, l'exposició consta de 7 plafons i es presenta com una eina divulgativa i fàcil d'itinerar.



L'exposició pren el títol d'un fragment d'una carta que Gabriel Ferrater va enviar a la seva mare des d'Hamburg el novembre del 1963: «No us cregueu que el meu treball sigui massa matador. Consisteix en llegir més o menys un llibre cada dia, i al capdavall és el que he fet tota la vida». Amb la lectura com a eix vertebrador, doncs, la mostra repassa les diferents etapes vitals i intel·lectuals de l'autor: un resum de la seva vida i la seva relació amb les matemàtiques, l'art, el món editorial, la poesia, la lingüística i la docència.

A banda, l'exposició itinerant «Gabriel Ferrater, poeta, crític i traductor» produïda per les Biblioteques Municipals de Reus amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, es trasllada a Almoster per enriquir el programa de la seva Festa Major i tot seguit anirà a la Biblioteca Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat fins el dia 31 d'agost.