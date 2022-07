El torneig de 'Horseball' obre la Fira de Sant Jaume d'enguany

Tot i això, la inauguració serà aquest divendres a les 21 hores

Tot i que la inauguració de la Fira de Sant Jaume es durà a terme aquesta tarda, a càrrec de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ahir es va celebrar el tradicional torneig d'horseball, una barreja entre bàsquet, rugbi i polo, on quatre genets i quatre cavalls intenten fer el màxim de cistelles al camp de l'equip contrari. Aquest va ser el primer dels actes d'una fira plena d'activitats que no deixen indiferent a cap apassionat del món equí.

Avui, a partir de les 19 h., s'obrirà el recinte firal per a celebrar la final del torneig d'ahir i, un cop finalitzi, a les 20.30 h., es donarà el tret de sortida de la Caminada Seminocturna de Sant Jaume 2022, des de les piscines municipals. A les 21 h., l'alcalde inaugurarà la fira i donarà pas a una actuació musical. Simultàniament, començarà la cursa nocturna. Per acomiadar el primer dia de la fira, el genet Miron Bococi durà a terme un espectacle eqüestre. El tradicional sopar de la fira serà a partir de les 20.30 h. i els jocs i activitats infantils des de les 19 h. fins a les 22 h.

Demà el Parc de la Festa acollirà el concurs de doma clàssica i ponis, que puntuarà per a la Lliga Catalana. No serà fins a les 19 h. que començarà el concurs de salt d'obstacles, també puntuable. A les 19.45 h. es podrà veure una exhibició de portadors de sacs d'Avellanes, a càrrec del Club Esportiu Alba, per a continuar amb la seva primera prova combinada. Quan acabi, es lliuraran les medalles i els trofeus als participants. Però no tot són cavalls en la planificació de demà, a les 21.30 h. hi haurà una exhibició de ball, a càrrec de la Sala New York de Reus. Ara bé, el tancament del dissabte tornarà a anar a càrrec de Bococi.