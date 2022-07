Desarticulen un punt de distribució de cocaïna i heroïna a Reus

Hi ha cinc persones detingudes i s'han intervingut més de 100 dosis de droga i 18 galls de baralla

Actualitzada 22/07/2022 a les 10:39

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dues dones i dos homes d'edats compreses entre els 31 i els 47 anys, com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i un delicte lleu de defraudació de fluid elèctric. Dijous al matí van detenir una dona de 36 anys pels mateixos delictes.La investigació va començar el passat mes d'abril arran de les informacions aconseguides pels mossos sobre un punt de venda de droga al barri Mas Pellicer.Durant setmanes, els investigadors van poder comprovar que un grup criminal dedicat al tràfic de drogues i amb antecedents policials estava canviant el seu modus operandi per desvincular els caps del grup, un matrimoni, dels venedors a peu de carrer. A més, els mossos van observar que, per evitar l'acció policial, els traficants utilitzaven persones drogodependents i canviaven sovint d'ubicació del punt de venda.Tot i les mesures adoptades pel matrimoni, els mossos van relacionar una desena de comisos de dosis de cocaïna i heroïna fets a compradors amb el grup criminal. D'altra banda, els investigadors també van ubicar una plantació de marihuana en una finca propietat dels mateixos caps del grup a Reus.Dimecres a primera hora del matí, els mossos van establir un dispositiu policial amb participació del Grup Especial d'Intervenció (GEI), de la Brigada Mòbil (BRIMO), de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i d'agents d'Investigació i de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Reus.El resultat del dispositiu va ser la detenció dels dos caps del grup, un home i una dona de 39 i 31 anys respectivament. També es va detenir dues persones més de 47 i 37 anys, encarregades de la venda final de la substància.Els escorcolls en els tres immobles es van saldar amb la localització i intervenció de 43 dosis d'heroïna, 68 dosis de cocaïna, 362 plantes de marihuana i 205 euros en efectiu. En la plantació de marihuana també es va comprovar que s'estava cometent defraudació de fluid elèctric.En una de les entrades es van localitzar 18 galls de baralla. La Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) se'n va fer càrrec i els va lliurar a una protectora a l'espera d'un informe veterinari sobre el seu estat. I és que una desena dels galls presentaven mutilacions i ferides compatibles amb les baralles il·legals d'aquests animals.Segons el resultat d'aquest informe veterinari, la URMA podria denunciar penalment els detinguts per un delicte de maltractament animal.L'endemà de les entrades i seguint amb les gestions per desarticular el grup criminal, els investigadors van detenir a Reus una dona de 36 anys. Aquesta, després de declarar en seu policial va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida.Els primers quatre detinguts, que acumulen una seixantena d'antecedents, han passat aquest matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.