Reus treu a exposició pública el projecte d'urbanització de la Riera de l'Abeurada

El projecte suposa la primera intervenció del pla per recuperar les rieres com a eixos verds

Actualitzada 21/07/2022 a les 13:27

V Verda

L'Ajuntament de Reus ha tret a exposició pública el projecte d'urbanització i paisatge de la Riera de l'Abeurada que defineix els treballs de recuperació ambiental, plantació, condicionament, mobiliari i senyalística que es realitzaran en quatre zones situades a l'entorn de la riera. El projecte suposa la primera intervenció del Pla d'Acció de la V Verda de Reus que compren un conjunt d'actuacions sobre les rieres del municipi per tal de recuperar-les com a eixos de la infraestructura verda de la població.La intervenció a l'espai permetrà que els equipaments públics de l'entorn puguin fer-ne ús com a espai de passejada i gaudiment. L'arranjament també millorarà la connectivitat amb altres itineraris naturals ja consolidats, ja sigui a peu o en bicicleta, com ara el GR-172 Reus- Santes Creus Montblanc o l'itinerari 11 de la riera de la Quadra a Bellisens.«Amb aquest projecte recuperem la biodiversitat dels espais naturals, en aquest cas posant en valor el paisatge de riera, per posar-los a l'abast de la ciutadania, alhora que millorem ambientalment el territori periurbà i les connexions entre la ciutat i la zona agrícola», ha explicat el regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio.El projecte contempla actuacions des del punt de vista ambiental d'una banda, amb foment de la biodiversitat i recuperació de l'habitat de riera, i, d'altra banda, la millora de l'accessibilitat amb actuacions arquitectòniques molt acurades amb camins informals i senyalització adequada, a més de l'habilitació de zones de descans i punts de gaudi amb bancs o zones de jocs infantils.El pressupost que contempla el projecte per a les actuacions compreses és de 164.571,41 euros, IVA inclòs, amb un període d'execució de sis mesos i mig. L'Ajuntament va presentar a principis de mes el projecte als Next Generation UE i està pendent de resolució.Les quatre zones d'actuació es troben als dos costats de la riera de l'Abeurada entre el Camí de Valls i la línia de ferrocarril de Lleida a Tarragona.En una zona s'habilitarà una àrea de lleure amb bancs, taules i jocs infantils elaborats amb materials naturals i la plantada de vegetació frondosa per a generar un espai agradable a la riba de la riera.També es farà un lleuger moviment de terres per tal de fomentar l'hàbitat de riera i es plantaran espècies autòctones.A la zona de la vorera al carrer Igualada es crearan dos miradors accessibles amb relació visual cap a la riera i accés a la cota inferior. En aquesta via també es milloraran condicions d'accés a la llera de la riera amb l'arranjament de baixada mitjançant un graonat de travesses.Finalment es reconfigurarà l'àrea d'esbarjo de gossos actual amb nous límit que coincidirà amb la prolongació del carrer Sabadell.El projecte V Verda és una xarxa d'espais lliures aprofitant l'estructura hidrològica, les infraestructures viàries, la xarxa de camins, elements patrimonials que sobre el mapa traça la forma d'una V baixa.L'estudi fet el 2008 entén que el paisatge és un valor emergent en les societats i defineix cinc paisatges diferenciats: el paisatge de les terrasses, l'industrial, el de l'aigua, el paisatge pla i el paisatge de les Tres Rieres, que és on es desenvoluparà la primera actuació.