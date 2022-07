Reus té un parc d'habitatge envellit amb una mitjana d'edat de 48 anys

L'Ajuntament tanca la diagnosi i obre el Pla Local d'Habitatge a la participació ciutadana

Actualitzada 21/07/2022 a les 12:26

Situació estratègica i rol

Desequilibri entre l'oferta i la demanda

Conclusions diagnosi

L'Ajuntament de Reus obre fins al 14 de setembre el procés participatiu sobre l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge de Reus 2022-2027, el document que ha de definir la política local d'habitatge dels propers anys. Els reusencs tindran fins a tres mesos per dir la seva.D'acord amb el Reglament Municipal de Participació i el Reglament del Consell Municipal d'Habitatge, s'han elaborat i aprovat les bases que regulen el procés, la composició del Grup Impulsor i la constitució de la Comissió Tècnica de Seguiment.Els ciutadans que vulguin participar ho podran fer a través del web Reus Participa . A més es convocaran 4 taules de debat: una amb el teixit veïnal, i 3 de les amb els grups de treball del Consell Municipal d'Habitatge.Partint de l'anàlisi de la situació de l'habitatge a la ciutat, el document definirà objectius i estratègies, i concretarà les actuacions a desenvolupar des del govern municipal a curt i mitjà termini, per afavorir el dret de la ciutadania a un habitatge digne i assequible.Actualment, Reus té 107.000 habitants (a gener de 2022), amb un pes del 20% de la població del Camp de Tarragona. El creixement ha passat d'un 2,1% anual, mentre que els darrers 5 anys l'increment no ha arribat a l'1%, això és 775 persones/any.La migració explica el creixement demogràfic i les modificacions en l'estructura d'edats. La població estrangera representa el 17% del conjunt de la ciutadania.Les llars predominants són les formades per parelles amb fills (37,2%), tot i que en relació al 2001 han perdut pes relatiu a favor de les llars unipersonals i monoparentals.D'acord amb l'escenari mitjà de projeccions demogràfiques hi hauria unes 2.174 noves llars (362 llars/any) fins el 2027, i la població arribaria als 112.000 habitants.Des del consistori s'ha detectat un desequilibri entre l'oferta i la demanda d'habitatge a la ciutat, però amb un preu de lloguer per sota la mitjana.Actualment, a la ciutat el 95% dels habitatges de segona mà estan en venda i només un estan en lloguer. A l'any es venen uns 1.200 habitatges.L'obra nova és residual i el plurifamiliar té un preu mitjà de 1.900 euros/m2. El preu mitjà de venda del municipi d'un plurifamiliar de segona mà és de 1.200€/m² amb un preu de venda mitjà de 108.000€.El nombre de contractes anuals de lloguer a Reus el darrer any 2021 va ser del voltant de 2.500, una xifra que s'ha mantingut constant els darrers deu anys. El preu mitjà mensual del lloguer a Reus l'any 2021 era de d'entre 477 i 630 euros segons les fiances de l'Incasòl i de ofertes dels portals immobiliaris. No existeix oferta del mercat lliure per sota els 450€.Tot i això, el lloguer es troba per sota dels principals municipis de l'entorn i del conjunt de Catalunya (724€), el Camp de Tarragona (508€) i del Baix Camp (493€).Els darrers 5 anys (2017-2021) l'increment del preu del lloguer ha estat del 16%.Entre algunes de les conclusions de la diagnosi hi ha que un 39% de les llars que busquen habitatge no poden accedir al lloguer lliure sense destinar més d'un 30% dels seus ingressos i que el 22% que no podria accedir al règim de lloguer protegit especial. El darrer any es van tramitar 1.760 sol·licituds favorables vinculats a ajuts al lloguer.Actualment, hi ha 364 persones inscrites al Registre de Sol·licitants d'HPO, principalment llars adultes de 35 a 49 (42% del conjunt), seguit del les persones entre 50 i 64 anys.També s'ha notat un ugment de la demanda de prestacions dels serveis socials que fa activar nous mecanismes d'alerta. El 2021 es van fer 555 informes de vulnerabilitat energètica per evitar tall de subministrament i 410 informes de vulnerabilitat residencial vinculats a procés judicial.Actualment, hi ha un nombre elevat de llars que es troben en situació o risc de pèrdua de l'habitatge i que es troben en un procés judicial per desnonament.La diagnosi ha detectat un parc d'habitatge envellit amb una mitjana d'edat de 48 anys i amb necessitat d'intervenció. S'estima que actualment hi ha 110 habitatges ocupats de forma irregular a la ciutat.Tot i això, Reus compta amb un potencial suficient de nous habitatges. Cal revisar el Pla General d'Ordenació Urbana amb 22 Plans de Millora urbana i 80 Polígons d'actuació urbanística en sòl urbà (PAU), i 39 Plans parcials urbanístics en sòl urbanitzable (PP) amb desenvolupament residencial.En tots aquests àmbits, es contemplen un total de 18.640 habitatges. Com a habitatge sense executar queda un total de 12.576 habitatges nous, dels quals 3.223 seran d'HPO.