La Fira Centre Comercial continua mostrant el talent de les entitats locals

Olivia Garzón Escola de Moda, mostra aquests dies les seves novetats

Actualitzada 21/07/2022 a les 08:03

La Fira Centre Comercial continua mostrant als visitants les creacions de les entitats de l'entorn educatiu i cultural de Reus per, així, donar a conèixer el talent local. Com ja és habitual, aquestes ocupen diversos aparadors que s'han posat a la disposició de tots els clients i algunes, com Olivia Garzón Escola de Moda, repeteixen experiència renovant la seva col·laboració i mostrant aquests dies les seves novetats.Aquesta renovació de la col·laboració entre l'escola de moda Olivia Garzón i La Fira, centre comercial gestionat per Silicius, és un exemple de la bona relació entre les dues parts.Fins ara, ja han mostrat el seu talent en aquests aparadors del centre comercial algunes entitats com el Taller Baix Camp, l'Escola d'Art de Reus o el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Activitats Comercials de l'Institut Baix Camp de Reus.