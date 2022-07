Les obres del pont del barri Gaudí es prorrogaran fins al setembre

Tot i la moratòria, l'Ajuntament treballa perqué es pugui donar accés als vehicles abans que acabin els treballs

Actualitzada 20/07/2022 a les 16:38

L'Ajuntament de Reus ha concedit una pròrroga de dos mesos, fins al setembre, a l'empresa que està duent a terme els treballs de millora del pont que dona accés al barri Gaudí per sota de les vies del tren. Tot i això, s'està treballant per permetre l'entrada als vehicles tan aviat com sigui possible i, si pot ser, abans de la finalització de les obres. Aquestes, que haurien d'estar enllestides abans de l'estiu, preveien, per un costat, la reforma del pont per part del consistori i, per altra banda, la impermeabilització del sostre per a resoldre les filtracions d'aigua, a càrrec d'Adif. Aquestes últimes ja s'han completat, però, segons fonts municipals, han impedit el normal desenvolupament dels treballs de l'Ajuntament, motiu pel qual s'ha concedit la pròrroga a Construccions Vinaixa.

El passat mes de març, l'empresa adjudicatària va començar a executar el projecte perquè el pont del barri Gaudí comptès amb una vorera per a vianants de 2,65 m i una barana, un carril bici per a cada sentit de la circulació i arranjaments a la calçada. Els treballs també contemplen la instal·lació de panells d'acer vitrificat fonoabsorbents, per reduir el molest soroll dels vehicles, i la renovació de les llums per evitar l'enlluernament dels vehicles als vianants. Mentrestant, Adif, titular de la infraestructura, també ha realitzat unes millores amb l'objectiu d'arreglar les històriques goteres i esquerdes impermeabilitzant el sostre del túnel.

Les obres d'Adif han comportat que les actuacions municipals no hagin complert el termini establert, de quatre mesos, i l'Ajuntament ha concedit un ajornament a l'empresa adjudicatària de dos mesos.

Ara bé, tot i la moratòria, l'Ajuntament treballa per donar accés al túnel als vehicles tan aviat com sigui possible. Per tant, el trànsit de vehicles podria produir-se al tram final dels treballs. Així, queda la incertesa per saber si la pròrroga comportarà l'allargament de les afectacions al trànsit, que provoquen que altres punts de la ciutat, com el pont petit del barri Gaudí, per on hi passen ara un gran nombre de vehicles. Fins i tot, en aquest punt s'hi va haver d'instal·lar un semàfor mòbil provisional per a regular el tràfic i evitar les aglomeracions.

Mar Escoda, presidenta de l'Associació de veïns del barri Gaudí, fa un balanç de les repercussions del tancament del pont durant aquests mesos i explica a Diari Més que «al començament va ser molt caòtic, sort que ens ha ajudat el semàfor, però aplaudim que ja s'estigui acabant. Aquest mes, sense les escoles, s'ha notat una millora. Els veïns hem buscat la manera d'acceptar-ho. No sabíem que el pont era tan important fins que el van tallar».