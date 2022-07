La Comunalitat Reus Sud instal·la una parada al Mercat de Marxants del Carrilet

Cada dimecres els veïns i veïnes podran conèixer de primera mà les vies de participació en el projecte

Actualitzada 20/07/2022 a les 12:28

La Comunalitat Reus Sud comptarà des d'aquest dimecres amb una parada al Mercat de Marxants del Carrilet per donar a conèixer el projecte, fomentar-ne la participació i recollir les aportacions de la ciutadania. El projecte fomenta l'economia social, solidària i el cooperativisme que incidirà en l'àrea de la ciutat formada per les zones Carrilet, la Pastoreta, Mas Iglesias, Mas Abelló i els barris Fortuny, Juroca i Montserrat.Els veïns i veïnes que ho considerin es podran apropar cada dimecres a la parada per conèixer de primera mà les vies de participació en el projecte, que preveu iniciatives d'ajuda mútua i intercooperació, donant suport a projectes de valor econòmic i social que neixin de la mà del teixit veïnal i associatiu, del petit comerç, de les xarxes de suport mutu, de les associacions veïnals, i de les persones treballadores i autònomes.La de Reus és una de les 22 comunalitats urbanes que s'han constituït a tot Catalunya gràcies al programa de subvencions del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. El programa Comunalitats Urbanes busca protegir i potenciar la xarxa econòmica urbana i revertir els efectes de la Covid19 en l'economia de proximitat als barris i ciutats de Catalunya.La Comunalitat Reus Sud s'articula a través de cinc entitats: Icaria Cooperativa (que actua com entitat coordinadora), les cooperatives Les Abelles, Llars Familiars, l'Associació Reus Refugi i l'Ajuntament de Reus. El projecte compta amb una subvenció de 350.000 euros per part de la Generalitat.El projecte tindrà una durada de dos anys i actuarà en torn als següents eixos: sobirania energètica, cultural, residencial, alimentària, econòmica i cures comunitàries.