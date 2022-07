El projecte d'aparcament d'Hispània obligarà a l'enderroc d'una balconada

Reus Mobilitat i Serveis ha ofert al veí afectat una compensació econòmica i l'habilitació d'un balcó més petit per l'habitatge

Actualitzada 20/07/2022 a les 00:01

El projecte de l'aparcament soterrani de l'antiga Hispània preveu l'enderrocament de la balconada dels habitatges del raval Sant Pere número 41 que, actualment, ocupen part del sòl del pàrquing. Concretament, es tracta del primer pis d'aquest bloc, en el qual es van construir uns balcons sobre les antigues naus que s'ubicaven a l'actual àrea de zona blava i, un cop es van treure, la terrassa quedava al vol, per sobre d'aquesta. Ara, amb la construcció del nou pàrquing soterrat en el sòl de Reus Mobilitat i Serveis S.A. (RMS), l'empresa municipal precisa l'eliminació d'aquesta part d'habitatges per a la construcció del nou aparcament. Per aquest motiu, han ofert un pacte –que, segons explica el veí, per al moment és només de paraula– amb l'únic veí afectat, ja que l'altre balcó pertany a un pis d'una entitat bancària. Aquest acord consisteix en el fet que RMS pagarà una compensació al veí i durà a terme les obres per a eliminar l'actual terrassa. A més, aquestes actuacions també facilitaran la construcció d'un nou balcó per l'habitatge, de format molt més reduït, que prendrà metres quadrats de l'interior del pis, però serà finançat per l'empresa municipal.

Cèsar Constantí, propietari del pis que es veu afectat per les obres del projecte, assegura que va adquirir l'habitatge quan el balcó, d'entre 15 i 20 metres quadrats, ja estava d'empeus i li anava a mida perquè té un gos molt gran. Ara, no té gaire més opció que acceptar l'acord d'RMS, que segons Constantí «ha tingut molt bona voluntat molt per arribar a un pacte i ho ha fet tot fàcil. No estem contents amb l'eliminació de la terrassa, perquè és on fem més vida, però no ens queda més remei que acceptar», i afegeix que «entenem que no té lògica aquest balcó sobrevolant l'aparcament, perquè cap més pis ni bloc de la zona en té, però és un inconvenient per al nostre dia a dia».

Segons el veí afectat, el balcó molesta a l'hora de dur a terme les obres, però no en el projecte. De fet, en el primer contacte amb RMS, l'empresa va parlar d'una primera eliminació del balcó, per tornar a construir-lo a posteriori. Ara bé, segons Constantí, l'Ajuntament no ho va veure amb bons ulls. Per aquest motiu, se'ls concedirà una «molt petita compensació econòmica, però benvinguda sigui», explica Constantí a Diari Més. A més, el valor de la casa es veurà afectat, si els propietaris decideixen vendre-la en algun moment, ja que la terrassa és un valor afegit.

En el cas de la construcció dels habitatges de lloguer del projecte de la nova Hispània, tot i que de forma més reduïda, també existeixen efectes col·laterals amb algunes façanes del raval. Algunes de les finestres dels habitatges del raval, que donen a l'aparcament, hauran de ser tapiades, a no ser que tinguessin un permís en el moment que es van dur a terme. De totes maneres, aquells pisos que compten amb llicència, no tindran problemes de ventilació, ja que el projecte contempla un pati perquè hi hagi corrent d'aire i les finestres d'ambdós habitatges, els construïts i els nous, guardaran la distància adient.

El projecte, tan del pàrquing com dels habitatges, es traurà a concurs públic a finals de l'any vinent i Constantí no sap quan duran a terme les obres a casa seva, però creu que és possible que s'iniciïn a la vegada que les obres de tot el projecte. Cal recordar que el projecte del pàrquing, redactat per RMS, defineix la construcció d'un aparcament subterrani que tindrà 340 places distribuïdes en tres plantes. L'equipament es projecta totalment independent dels habitatges de les plantes superiors, tant en funcionament, horaris, gestió i instal·lacions. Aquest altre projecte, que s'ha elaborat des de Redessa, preveu la creació de més de 8.100 metres quadrats d'habitatge, dels quals 7.700 estaran destinats a habitatge protegit i la resta, 400 metres quadrats, seran per a habitatge lliure. Això equival a 60 habitatges (48 d'aquests els gestionarà el mateix Ajuntament, a través de Redessa i els 12 restants seran de gestió privada) i tres habitatges de renda lliures. També es construirà una plaça que consolidarà la connexió del centre amb equipaments i places com el Club Natació Reus Ploms, el CAP Horts de Miró, el Centre Cívic Llevant, la Comissaria de la Guàrdia Urbana o la plaça els Horts de Miró. L'alineació del nou edifici que donarà a la plaça acompanya el recorregut des del carrer de l'Aigua Nova fins al raval. El projecte inclou la instal·lació de jardineres i bancs d'obra, així com una pèrgola que cobrirà part de la plaça. En les jardineres s'instal·larà arbrat de l'espècie Olea i enfiladisses Wisteria.