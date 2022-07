El Parc de la Festa, preparat per la Fira de Sant Jaume

L'entrada és gratuïta i s'ha habilitat una extensa zona d'aparcament

Actualitzada 20/07/2022 a les 09:38

El Parc de la Festa està preparat per a una nova edició de la Fira de Sant Jaume, organitzada per Reus Promoció i l'Associació dels Amics dels Cavalls de les comarques de Tarragona. La Fira se celebrarà els dies 22, 23 i 24 de juliol.L'edició d'aquest any presenta un programa orientat molt especialment als aficionats als cavalls i al públic familiar. L'entrada és gratuïta i s'ha habilitat una extensa zona d'aparcament.Un any més, els grans protagonistes de la Fira de Sant Jaume són els cavalls, ja que en el marc de la fira s'organitza la Fira del Cavall. Altres activitats destacades són els tradicionals Sopars a la fresca, elaborats amb productes de proximitat, l'esperada Cursa de portadors de sacs d'avellanes. Les actuacions musicals, la cursa nocturna de Sant Jaume i les passejades en poni pels més petits són altres de les activitats que complementen el programa d'aquesta nova edició de la Fira.