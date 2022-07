El Cementiri General de Reus habilita un nou espai per celebrar cerimònies i comiats

S'ubicarà on antigament hi havia el Mausoleu del General Prim

Actualitzada 20/07/2022 a les 12:52

L'empresa municipal Serveis Funeraris Reus i Baix Camp ha redactat el projecte per a la creació d'un nou espai dins del Cementiri General de Reus, que oferirà a les famílies la possibilitat de celebrar cerimònies de comiat.El projecte s'emmarca en la línia de treball per donar resposta a les peticions de familiars i amics, que cada dia opten més per un tipus de cerimònies més personalitzades.El nou espai està pensat per celebrar cerimònies de comiat en la que els familiars puguin escollir directament un espai ubicat dins el propi Cementiri o per fer la recepció i comiat de difunts que rebran sepultura al cementiri, però que la seva defunció s'ha produït en un altre municipi. En aquest casos es vol oferir a familiars i amics una ubicació més adequada i més íntima per tal de poder realitzar aquest adéu compartit.L'espai, que s'adaptarà properament, es troba ubicat on antigament hi havia situat el Mausoleu del General Prim. Amb la voluntat de buscar aquesta intimitat, es farà un aïllament parcial de l'espai, una adaptació que, alhora, protegirà de les inclemències del temps, sobretot del vent. El pressupost inicial és de 25.000 euros i el període d'execució serà de 2 mesos.