Reus dedicarà el 2023 a l'Any Xavier Amorós

L'escriptor i poeta reusenc era coneixedor de l'homenatge i se'n sentia «honorat»

Actualitzada 19/07/2022 a les 10:48

Reus commemorarà l'Any Xavier Amorós el 2023. L'anunci s'ha fet públic l'endemà de la mort del reconegut escriptor i poeta reusenc. Visiblement afectat, l'alcalde Carles Pellicer ha lamentat que no s'hagi pogut divulgar l'homenatge amb ell en vida i que sigui un anunci pòstum, si bé ha explicat que ell n'era coneixedor i que n'estava «molt content i emocionat». «Li vam anar a anunciar a casa seva fa un mes enrere», ha dit Pellicer. El funeral d'Amorós es farà aquest dimecres a les nou del matí al tanatori de Reus. L'alcalde hi ha anat a fer entrega de la bandera de la ciutat a la família, com a fill il·lustre. «Ens deixa un llegat enorme, i mor just l'any que celebrem l'Any Gabriel Ferrater, al qual ell tant va admirar i reivindicar».Pellicer, junt amb la vicealcaldessa Noemí Llauradó, i el regidor de Cultura, Daniel Recasens, han comparegut aquest dimarts per fer públic que el 2023 serà l'Any Xavier Amorós, un anunci previst per d'aquí a uns pocs dies i que s'ha hagut de precipitar a causa de la seva mort.La celebració de l'Any Xavier Amorós tindrà com a epicente la biblioteca de la ciutat, que duu el seu nom. A la biblioteca, al llarg del dia d'avui, s'habilitarà un espai amb tota la seva obra exposada. També es projectaran unes converses enregistrades relativament recents amb Amorós.