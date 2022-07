Els casals mantenen les escoles de Reus obertes a l'estiu

Les úniques que han estat tancades han estat la General Prim, Rubió i Ors i Montsant, a causa de diferents obres

Actualitzada 19/07/2022 a les 12:28

La majoria de les escoles de Reus ha estat obertes aquest estiu ja que les entitats de la ciutat les han utilitzat per dur a terme les seves activitats programades als casals d'estiu. Les úniques que han estat tancades han estat la General Prim, Rubió i Ors i Montsant, a causa de diferents obres.Daniel Recasens, regidor d'Educació, ha explicat que «treballem durant tot l'any per demostrar que les escoles són espais educatius que van més enllà dels períodes escolars i lectius, i ho fem a través de diferents programes que ens permeten una visió d'Educació 360 i els 365 dies de l'any».Així doncs aquest estiu s'han ocupat 19 escoles i el centre d'educació especial Font del Lleó, a banda de l'Institut Escola Pi del Burgar. Acullen la programació municipal d'estiu de les regidories d'Educació, Benestar Social i Joventut – Salut i Ciutadania; la programació dels casals d'entitats de lleure i AFAs, la programació pròpia de les escoles i la programació d'entitats socials i esportives. A banda, hi ha dues escoles bressol, l'Olivera i la Ginesta, que acullen el casal d'estiu del 0-3 promogut per Salut i Ciutadania.També hi ha hagut consens en les quotes que han pagat les famílies. La durada dels casals s'ha concentrat entre el 27 de juny i el 29 de juliol, tot i que hi ha dues entitats que ofereixen també casals durant el mes d'agost.S'han ofert 610 places setmanals. La regidoria d'Educació subvenciona de manera indirecta l'ús de les escoles, amb la neteja diària dels espais ocupats, el suport de consergeries i els subministraments energètics i de manteniment; i de manera directa atorga una subvenció de vetlladors en clau d'inclusió per atendre les inscripcions d'infants de necessitats educatives especials escolaritzats en escoles ordinàries en els respectius casals. En aquest sentit, s'han valorat 52 sol·licituds i s'han atorgat 57 setmanes de vetllador.