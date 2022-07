El Festival Accents aproparà la cultura musical als col·lectius més desafavorits

La promotora rep el suport de la Fundació Privada Reddis i de la Fundació 'la Caixa'

La Fundació Privada Reddis i la Fundació 'la Caixa' donen suport a l'associació Empenta Cultural, promotora del Festival Accents, amb l'objectiu de promoure la diversitat i apropar la cultura musical a diversos col·lectius de persones desafavorides.L'acord té com a objectiu arribar a col·lectius què no tenen facilitat d'accés a la música en directe: persones amb pocs recursos, presos, persones i infants amb capacitats diverses.Aquest ajut servirà, també, per entendre la música com una gran eina d'integració cultural i social, on participaran músics locals conjuntament amb músics senegalesos que duran a terme 4 actuacions que es complementaran amb uns tallers o demostracions d'instruments tradicionals al Taller Baix Camp, al Centre Social El Roser, al Centre penitenciari Mas d'Enric i a l'Institut Pere Mata. Els concerts tindran lloc durant la tardor en el marc de la 9a edició del Festival Accents.