El Casal Aspi acull més de 80 famílies amb Asperger

Les activitats es duen a terme durant tot el mes de juliol

Actualitzada 19/07/2022 a les 07:21

Galetes en forma de dinosaures, masses no newtonianes i bombolles de sabó són algunes de les activitats que duen a terme els nens del Casal d'estiu Aspi de l'Associació Aspercamp a Reus. Es tracta d'un casal destinat a famílies amb nens amb síndrome d'Asperger, un Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), que compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i s'ubica al Centre Cívic de Llevant, gràcies a la cessió de l'Ajuntament.Durant aquest mes de juliol, unes 80 quaranta famílies han portat als seus fills amb TEA als espais lúdicterapeutics per a infants i adolescents d'Aspercamp, repartits entre Reus i Tarragona. Concretament, en el cas del casal ubicat al Centre Cívic de Llevant, hi han participat més de 20 nens, que s'han repartit en dos grups. Aquest va rebre ahir la visita de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.